Giornata della Terra, Bergesio, Lega: “Investire su innovazione e sostenibilità”

Gli agricoltori sono i custodi della Terra. A loro in primo luogo deve andare la nostra gratitudine, in questo giorno così importante che ci ricorda la responsabilità che abbiamo nei confronti del Pianeta e delle giovani generazioni”.

Lo afferma il Senatore cuneese della Lega Giorgio Maria Bergesio, in occasione della Giornata mondiale della Terra, giorno in cui, da 53 anni, si celebrano l’ambiente e la salvaguardia della Terra. Sono più di 190 i Paesi che aderiscono, per sensibilizzare l’umanità sull’impatto enorme che ha sul Pianeta, sulle sue conseguenze, e su come possiamo rimediare.

Il Senatore della Lega prosegue: “La giornata ci offre un momento di riflessione sulla necessità di utilizzare meglio le risorse naturali e sul ruolo fondamentale dell’agricoltura per garantire la biodiversità e la tutela del verde. Davanti a noi abbiamo una grande sfida, quella dei cambiamenti climatici. Per affrontarla dobbiamo puntare su ricerca e innovazione”.

“Quest’anno il tema della Giornata della Terra è “Investiamo nel nostro Pianeta”. Ed è questo l’unico modo che abbiamo per scongiurare conseguenze irreparabili. Sviluppo e sostenibilità possono e devono andare di pari passo. Ogni giorno i nostri agricoltori e le nostre aziende investono sulla terra per produrre cibo sano, sicuro e sufficiente, preservando al contempo le risorse naturali. Dobbiamo dire grazie a loro se il territorio non viene abbandonato. Ma anche noi possiamo fare qualcosa, a cominciare dai piccoli gesti quotidiani, perché tutti noi siamo responsabili del futuro del nostro Pianeta”, conclude il Senatore Bergesio.