Il Ministro della difesa Guido Crosetto in visita alla Prefettura di Cuneo

Nel corso della riunione il Ministro ha tenuto a ringraziare tutti i presenti per l'opera quotidianamente svolta, ad ogni livello e per le rispettive competenze, con serietà e professionalità, evidenziando come l'impegno e l'importanza delle attività messe in campo, soprattutto nei momenti particolarmente delicati e pregnanti contribuiscano al bene comune della collettività