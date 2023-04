Vicoforte al voto: ecco gli appuntamenti per la presentazione delle liste dei tre candidati a sindaco

In partenza gli incontri in vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno a Vicoforte domenica 14 e lunedì 15 maggio.

Ecco il calendario dei tre candidati in corsa al municipio:

UNITI PER VICOFORTE - Gian Pietro Gasco

Il gruppo di Gasco si presenterà venerdì 28 aprile presso il ristorante "Il Groglio".

Altri incontri verranno calendarizzati dalla settimana seguente e comunicati con indicazione di luogo e orario.

"Cambi...Amo Vicoforte con un progetto in Comune" - Umberto Bonelli

Gli incontri di Bonelli inizieranno giovedì 27 aprile con la presentazione della lista in via Roma presso la Confraternita dei Battuti. Il 2 maggio via agli incontri tematici, in frazione Moline presso il ristorante Albero Fiorito; giovedì 4 maggio incontro per associazioni e volontari in via Roma, Confraternita dei Battuti. Venerdì 5 maggio incontro per le frazioni (San Grato, loc. Peirea, Groglio e Olle) presoo il ristorante Il groglio. Lunedì 8 maggio incontro per commercianti e attività produttive, presso la confraternita dei Battuti. Martedì 9 maggio incontro a Fiamenga in piazza Rossi.

Tutti gli incontri inizieranno alle 21.

VICO FUTURA - Corrado Ganzinelli