Ex archivio notarile di Saluzzo, ponteggio sui muri perimetrali per il rifacimento dei tetti

Saluzzo, ex archivio notarile- foto AM Parola

Ponteggio intorno all’ ex archivio notarile di proprietà del Ministero di Grazia e Giustizia. Non si tratta di restauro vero e proprio dell’immobile, ma di un intervento di manutenzione ordinaria della copertura, per la messa in sicurezza.

E’ in disuso da oltre 50 anni.

L’edificio che si estende tra via Rifreddo e corso Piemonte, era l’ex archivio notarile di Saluzzo, nato secoli prima come estensione del Monastero femminile di Rifreddo, che dal XVI secolo si trasferì a Saluzzo e prese poi il nome di S. Maria della Stella.

Fu edificato negli anni 1727, 1728, 1729 come "ala nuova" del convento, affiancato alla chiesa delle monache di clausura. Chiesa ( datata 1611) che si affaccia su piazzetta Trinità e che con il coro della religiose, dopo anni di abbandono, fu acquistata nel 2007 dalla Fondazione Cassa Risparmio di Saluzzo che ne ha fatto la sede e il centro polifunzionale “ Monastero della Stella”.

L’ ex archivio ha vissuto tre vite: monastero, giudicatura e archivio notarile.

Inizialmente educandato “per poter stabilire la dovuta separazione delle educande e delle novizie dalle monache in ossequio alle disposizioni del vescovo Morozzo”, scrive nella relazione storica l'architetto Giuliana Mussetto, dopo la soppressione dell' ordine monastico nel 1802, da parte del governo francese, venne acquistato da privati.

Nel 1849 parte di questi locali furono utilizzati come uffici di giudicatura e camere di sicurezza. Sulla facciata dell’ edificio è ancora posta tutt’ora l’insegna di “Regia Giudicatura”. Alla fine del XIX secolo l’ex monastero venne acquistato dall’Archivio Notarile, ora chiuso da vari decenni.

Tutti i documenti conservati a partire dal XV secolo, fondi napoleonici, mappe geografiche e catastali, sono confluiti prima nell’archivio notarile di Cuneo e successivamente all’Archivio di Stato. Il fabbricato ora di proprietà, Ministero di Grazia e Giustizia è in gestione all’Archivio notarile di Cuneo.

L’immobile di prestigio, con ampi locali, scalone interno, giardiono negli anni ha attirato l’attenzione di privati ed Enti. Era stato considerato come bene da destinare a sede e centro culturale della Fondazione CrSaluzzo, molto prima dell’acquisizione dell’attuale complesso “Monastero della Stella” dall’allora presidente Gianni Rabbia, che aveva avviato contatti con i funzionari competenti per valutarne l’opportunità di acquisto.