Ginnastica: la ASD Relevè conquista il titolo regionale (Cat.LB1 Allieve)

A Saint-Vincent è andata in scena la seconda prova regionale del Campionato di Insieme Silver, la competizione dedicata alle squadre della Federazione Ginnastica d'Italia.

L'ASD RELEVÈ ha portato in gara quattro squadre, per un totale di 12 atlete.

La squadra formata da Sabena Emma, Cinato Irene e Martinet Lucia ha conquistato il titolo di Campione Regionale con un esercizio ai cerchi da 9.300 punti, nella categoria LB1 allieve (classe 2011).

Per la categoria allieve LA1 raggiungono la sesta posizione Allasia Marta, Ejlli Eugena e Ejlli Erinda con un collettivo a corpo libero frizzante e preciso.Un quarto posto, a pochissimi decimi dal podio, per la squadra Open LB1 formata da Giordana Ludovica, Giordana Virginia e Rinaudo Francesca. Nella stessa categoria arrivano none, dimostrando di essere in continua crescita, le ginnaste classe 2010 Gastaldi Vittoria, Arnaudo Anita e Bassignano Margherita.

"Abbiamo fatto un bellissimo campionato. Quattro squadre tutte nella top ten regionale, in un campionato di buon livello tecnico. Siamo orgogliose del percorso fatto dalle ginnaste e già concentrate sulla prossima competizione a squadre, in programma il 29 aprile" - dicono dallo staff i tecnici Campanella Marta e Brutti Daniela.