Volley A2/F: Marco Gazzotti a un passo dal Puma? Tra la Lpm Bam Mondovì e l’ex tecnico del Martignacco mancherebbe solo la firma

Inizia a prendere forma il Puma del futuro! Dopo l’addio, non scontato, con il tecnico Matteo Bibo Solforati, passato al Volley Bergamo in A1, la società della presidente Alessandra Fissolo si è messa subito alla ricerca di un nuovo allenatore.

Nei giorni scorsi sono stati presi in considerazione diversi profili, tra i quali anche quello di Stefano Bendandi (ex Ravenna) e quello di Filippo Schiavo (Cannes). Alla fine però, sembrerebbe che le scelte del Ds Paolo Borello siano cadute su Marco Gazzotti, tecnico dell’Itas Martignacco, che proprio nell’ultima giornata della Pool Promozione ha affrontato la Lpm.

Gazzotti è uno degli allenatori più esperti in circolazione ed è molto apprezzato per le sue capacità di contribuire alla crescita tecnica delle sue giocatrici. Nel corso dell’ultima puntata di Time Out, andata in onda questo venerdì sera, la presidente Fissolo ha confermato l’identikit del nuovo allenatore, parlando di un allenatore dalla grande esperienza e particolarmente bravo a migliorare il rendimento delle giocatrici.

Tutto lascia pensare, dunque, che sarà proprio Gazzotti il prossimo allenatore del Puma. I rumors dicono che tra le parti mancherebbe solo la formalità della firma e che l’ufficialità potrebbe arrivare a metà della prossima settimana. Risultano invece prive di fondamento le notizie su un possibile arrivo a Mondovì dell'opposto del Pinerolo Valentina Zago. Anche la società, che comunque nutre grande stima per la giocatrice, ha smentito categoricamente questa possibilità.