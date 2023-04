Volley maschile A3: questa sera si gioca gara 2 dei quarti di finale playoff, il programma

I Quarti dei Play Off A3 Credem Banca sono a un bivio con Gara 2 della serie.

Già questa sera potrebbe essere definito il calendario delle Semifinali, ma solo nell’eventualità di un bis delle vincitrici del turno. In caso contrario si andrebbe alla bella.

Al turno successivo accedono infatti le tre squadre capaci di trionfare nella propria serie dei Quarti e il team sconfitto nello Spareggio Promozione tra Fano e Ortona.

Alle 19.00, il Palasport di Montefiascone ospita il confronto tra la Maury’s Com Cavi Tuscania e l’Abba Pineto. Gli abruzzesi hanno vinto per 3-1 il primo atto tra le mura amiche e possono staccare il pass per le Semifinali, ma devono farlo nella tana dei viterbesi.

Sempre in data odierna, ma alle 20.30 al Palasport Cavallermaggiore, la Monge-Gerbaudo Savigliano deve resettare dopo la vittoria solo sfiorata al tie break in Sicilia e dare il massimo contro la Farmitalia Catania, che si sta gettando alle spalle la flessione dell’ultimo periodo nonostante l’infortunio di Piervito Disabato.

Alla stessa ora, al PalaCesari di Cutrofiano, la Leo Shoes Casarano cerca il colpo di grazia contro la WiMORE Parma dopo il successo esterno in quattro set al PalaRaschi. Gli emiliani non ci stanno, ma devono fare del loro meglio in Salento per strappare una vittoria e portare la serie a Gara 3 che si giocherebbe il 25 aprile.

Gara 2 Quarti di Finale – Play Off A3 Credem Banca

Sabato 22 aprile 2023, ore 19.00

Maury’s Com Cavi Tuscania – Abba Pineto

Arbitri: Pasciari Luigi, Spinnicchia Giorgia

Video Check: Diana Tommaso

Segnapunti: Sgueglia Cristian

Diretta YouTube Legavolley

Sabato 22 aprile 2023, ore 20.30

Monge-Gerbaudo Savigliano – Farmitalia Catania

Arbitri: Sabia Emilio, Papapietro Eustachio

Video Check: Tersigni Ilaria

Segnapunti: Aimale Daniele

Diretta YouTube Legavolley

Leo Shoes Casarano – WiMORE Parma

Arbitri: Palumbo Christian, Somansino Alessandro

Video Check: Curci Felice

Segnapunti: Carlucci Valeria

Diretta YouTube Legavolley

Formula Play Off A3 Credem Banca

Partecipano le squadre dal 2° al 7° posto di ciascun girone (dodici squadre), che in Semifinale saranno raggiunte dall’eliminata nello Spareggio Promozione (tra le vincitrici dei due gironi. Si parte dagli Ottavi, disputati tra squadre dello stesso Girone (date previste 12 e 16 aprile). Seguono dunque tre Quarti di Finale tra gironi diversi (19, 22 e 25 aprile), con accoppiamenti fissi. Le tre vincenti dei Quarti approdano in Semifinale (30 aprile e 3, 7 maggio) assieme alla formazione perdente dello Spareggio Promozione. La vincente della Finale è promossa in Serie A2 Credem Banca 2023/24.Gli Ottavi di Finale si giocano su due gare, con andata-ritorno ed eventuale Golden Set, mentre tutte le altre vengono disputate con la consueta formula “alla meglio delle tre gare”, con Gara 1 e Gara 3 in casa della meglio classificata in Regular Season.