A Pratavecchia i funerali di Enrico Emina, ex carrozziere

Saranno celebrati domani, lunedì 24 aprile, alle ore 14:30 nella Parrocchia di Pratavecchia i funerali del signor Enrico Emina. Di anni 88, era un ex carrozziere. Aveva aperto molti anni fa l’attività a Dronero, in via Cuneo, punto di riferimento per molte persone anche dei paesi limitrofi. Un lavoro svolto con molto impegno.



“Era una persona buona Enrico - lo ricorda un amico e cliente - . Era disponibile, gentile e professionale. Sapeva sempre darti consigli utili. Ricordo, poi, che mi parlava delle sue due figlie: le sue parole nei loro confronti erano sempre colme di grande affetto.”



Il signor Emina resterà nel cuore della moglie Giulietta, delle figlie Claudia ed Elisabetta, dei generi Carlo e Bruno, dei nipoti Lucrezia, Eric ed Edouard, della sorella Carla e dei parenti.



Questa sera, domenica 23 aprile, alle ore 20.30 verrà recitato il Santo Rosario nella Parrocchia di Pratavecchia. I familiari anticipatamente ringraziano quanti si uniranno al loro dolore.