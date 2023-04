Domenica fossanese per Guido Crosetto, a colloquio con il sindaco Tallone

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto, oggi (domenica 23 aprile), è stato in visita a Fossano: nell’occasione si è incontrato con il sindaco Dario Tallone per discutere alcune tematiche relative al territorio della città degli Acaja.



Dell’incontro ha dato contezza lo stesso primo cittadino, tramite la sua pagina Facebook: “Un dialogo proficuo – ha scritto - . Tra i temi affrontati sicurezza e forze armate presenti nel fossanese, dal progetto ‘caserme verdi’ tra la Perotti e la Dalla Chiesa, alla Polfer in arrivo a Fossano. Ho ringraziato il Ministro per l'impegno quotidiano di tutte le forze dell'ordine presenti sul nostro territorio”.