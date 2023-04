“La natura di fuori, dentro”. A Dogliani in mostra la personale di Annalisa Rinaldi

Sabato 29 Aprile 2023 alle 17.30 presso la Cappella del Ritiro Sacra Famiglia in Piazza Belvedere, Dogliani Castello sarà inaugurata la mostra personale di Annalisa Rinaldi “La natura di fuori, dentro”.

Una serie di opere, tra l’arte pittorica e la performance, che nascono come restituzione della natura alla quale - attraverso la contemplazione ed apprezzandone il movimento, i cicli, i cambiamenti ed il suo corso - viene dato valore sotto forma di pittura espressiva.

Attraverso la materia organica ed il movimento Annalisa Rinaldi crea un corpus pittorico e performativo multidisciplinare. Le materie predilette sono elementi terrosi, minerali, pigmenti naturali messi in contatto con il corpo fisico in azione. La natura stessa interviene, lasciando che il sole asciughi i colori in maniera organica e che le intemperie e il trascorrere del tempo ne completino l’esecuzione. “Arte Viva su Tela”, così definisce la propria opera, che si dà per finita in presenza di un pubblico ricettivo all’ascolto del silenzio.



Le opere - alcune delle quali “appaiono di notte” grazie ad un telaio a scatola illuminato dall’interno - sono caratterizzare da un’"estetica imperfetta”: la giusta quantità di spazio vuoto accentua la bellezza delle finiture grezze, l’equilibrio tra le crepe, linee e scarabocchi.

Altre opere sono “arte su misura”: uniche nel loro genere e realizzate su commissione, vengono create dopo uno studio approfondito del design degli interni, della funzionalità degli spazi, della luce e dello stile del luogo che le ospiterà, perché ognuna di esse deve essere armoniosa in sé e contemporaneamente appartenere al destino del proprietario e del suo ambiente.

Il tema della mostra “La natura di fuori, dentro” riflette anche il vissuto di Annalisa ed è il riflesso di una profonda osservazione introspettiva dei cambiamenti interiori. Dopo aver permesso ai ricordi di emergere, emozioni forme e gesti appaiono e il corpo diventa uno strumento di espressione su tela.



La mostra sarà visitabile fino al 4 giugno il sabato e la domenica dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00



Per maggiori informazioni: https://lichigraphy.com/

Annalisa Rinaldi



Nata a Dogliani nel 1978 vissuta all’estero per oltre due decadi, studia danza contemporanea, arte terapia, improvvisazione e filosofia orientale.



Si dedica allo studio approfondito dell’energia, agli effetti del movimento e ai cambiamenti dei cicli della natura. Concettualmente ed esteticamente è attratta da diverse forme di contrasto: l’azione e la quiete, la luce e l’assenza di essa, lo Yin e lo Yang, l’antico e il contemporaneo. Indaga la relazione tra spazi vuoti e la presenza della natura in tutte le sue forme. Incide accentuando la tensione fra di essi per ottenere così un suo linguaggio diretto, essenziale, in conversazione con i mondi sottili e invisibili.

Attualmente conduce workshop d’Arte Espressiva dove la meditazione, la pittura e il movimento sono i mezzi che permettono all’arte di emergere, educando l’occhio a percepire ciò che non siamo abituati a vedere.