La Valle Stura promuove le sue eccellenze casearie a Borgo San Dalmazzo

Venerdì 5 maggio, si terrà la prima serata dedicata interamente alla scoperta dei formaggi della Valle Stura. In collaborazione con il Comune di Borgo San Dalmazzo e Agenform e guidati dal Dott. Tallone Guido - Responsabile della formazione casearia della sede di Moretta, si avrà la possibilità di degustare i prodotti caseari di punta delle Aziende agricole di Valle.



La forza dei formaggi presentati risiede nelle loro caratteristiche organolettiche uniche, ricercate grazie alla passione dei nostri produttori e alla filosofia su cui si basa l’allevamento dei capi.



I partecipanti, durante la serata, impareranno a conoscere meglio le realtà aziendali in cui i formaggi vengono prodotti e saranno guidati dall’esperto in un’analisi approfondita che permetterà di comprendere la vera essenza del prodotto degustato.



Ad accompagnare la serata e per regalare un completo momento di piacere gastronomico, ci sarà la birra artigianale del Birrificio Anima, eccellenza del nostro territorio.



La serata che avrà inizio alle ore 20.30 si terrà presso la Sala della Consulta giovanile (ex sala mostre Palazzo Bertello) e avrà un costo di 15 euro a partecipante. E’ necessaria la prenotazione che si può effettuare contattando la Porta di Valle – Valle Stura (e-mail portadivalle@vallesturaexperience.it – Tel. 3282032182).