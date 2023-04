Narzole e la causa (persa) contro l'agricoltore. Gregorio: "Basta con lo scaricabarile"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera inviata da Federico Gregorio, ex sindaco del Comune di Narzole.

Al centro dello scritto, la causa legale persa dall’ente a favore di un agricoltore del paese per la dichiarazione di uso pubblico di una vecchia strada segnata sulle mappe ma non esistente da quasi un secolo.



***



Gentilissimo Direttore, le chiedo cortesemente spazio per replicare ad una dichiarazione dell’attuale Amministrazione comunale che indirettamente coinvolge il sottoscritto (e non solo). In riferimento al recente articolo da voi pubblicato “Comune perde causa contro un agricoltore del paese. Ora il Municipio dovrà pagare le spese del procedimento“ e relativa dichiarazione del Sindaco in rappresentanza dell’attuale amministrazione comunale, ci tengo a precisare che la mia amministrazione, così come quelle che mi hanno preceduto, non hanno mai intrapreso una causa legale contro il Sig. Costa. L’azione giudiziale è stata voluta, iniziata e persa dall’attuale amministrazione.



Il fatto che fosse una questione trascinata da tempo (ci sono questioni aperte quasi secolari) non implica che per concluderla si dovesse adire a vie giudiziali, quindi respingo al mittente il poco elegante scaricabarile ricevuto. Tra l’altro, un fondamentale particolare tecnico giuridico non deve sfuggire: come si fa a essere costretti ad andare in causa se si è, come è il Comune, parte attrice? Si è costretti ad andare in causa se si viene chiamati, e non viceversa!



Chiarito questo aspetto, auguro all’Amministrazione comunale il prosieguo di un sereno e buon lavoro.