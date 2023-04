Peveragno, un mese per estinguere il debito con l’Unione Montana

Continua a non trovare conclusione il braccio di ferro in atto tra il Comune di Peveragno e l’Unione Montana Alpi del Mare in merito alla convenzione sulla gestione del servizio di polizia municipale ma soprattutto ai circa 115.000 euro di debito accumulato dal primo ente a cavallo tra il 2022 e l’inizio del 2023.



La questione era stata resa pubblica a inizio anno da una lettera ‘di denuncia’ che il sindaco di Boves Maurizio Paoletti aveva scritto al presidente dell’Unione – e sindaco di Chiusa di Pesio – Claudio Baudino: da subito, Paoletti aveva intimato a Peveragno di risolvere il debito per salvaguardare la convenzione stessa. Il Comune ai piedi della Bisalta era riuscito a perfezionare il pagamento di circa 2.400 euro nel corso delle settimane di marzo ma questo non era stato ritenuti sufficiente dal consiglio dell’Unione, che nella riunione tenutasi alla fine di quel mese aveva deciso di stoppare qualunque finanziamento nei confronti dell’ente (fino alla risoluzione della situazione).



Gli occhi dei residenti dei cinque territori costituenti l’Unione (Boves, Chiusa di Pesio, Peveragno, Roaschia e Valdieri) erano tutti puntati, quindi, alla riunione di aprile, tenutasi nella serata di venerdì 21. In quella di giovedì Baudino aveva convocato i sindaci ‘in anteprima’ per permettere loro di arrivare preparati al consiglio e con notizie più fresche, ma all’incontro – come comunicato precedentemente e in maniera ufficiale al presidente – né il sindaco di Peveragno Paolo Renaudi né la sua vice Vilma Ghigo, né un qualunque rappresentante dell’amministrazione comunale (tranne il consigliere di minoranza Pierangelo Mattalia) hanno preso parte.

Due nuovi ultimatum fissati al 20 di maggio e giugno

Durante la riunione, la questione del debito tra Peveragno e l’Unione è stata affrontata in ben due punti all’ordine del giorno: l’interpellanza presentata proprio dal consigliere peveragnese Mattalia e l’intenzione di Paoletti di ‘far saltare’ la convenzione sulla polizia municipale (il sindaco bovesano ha anche annunciato di voler sottoporre la questione al suo consiglio comunale nella seduta del prossimo giovedì).



Come confermato sia da Paoletti che da Renaudi la discussione è stata tranquilla ma approfondita: il secondo ha risposto alle domande del ‘suo’ consigliere di minoranza e illustrato non solo la situazione attuale ma anche i mutamenti vissuti dalla macchina comunale tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, mentre il primo ha illustrato le ragioni dietro la drastica decisione di stralciare la convenzione.



Decisione che Baudino ha chiesto a Paoletti di rivedere, quanto meno nell’ottica di conferire a Peveragno ulteriore tempo per concludere il debito (dato che Renaudi ha informato l’assemblea di aver vincolato una parte dell’avanzo in modo da coprire il pagamento dell’intera cifra mancante). Il sindaco di Boves si è quindi riunito con i propri rappresentanti territoriali e ha accettato di evitare la discussione in consiglio della mozione sulla convenzione a patto che a Peveragno venisse data una scadenza ben specifica da rispettare: il 20 maggio per perfezionare il pagamento dei debiti relativi al primo trimestre 2023 e il 20 giugno per quelli relativi al 2022. L’intera assemblea ha accolto la proposta favorevolmente.



“Accettiamo la proposta e lavoreremo per rispettare le due date proposte – ha detto Renaudi, contattato dal nostro giornale - , grazie anche alla destinazione dell’avanzo vincolato. Ma è bene sottolineare che un sindaco deve preoccuparsi di mettere i soldi in bilancio, non di controllare il lavoro dei funzionari comunali; inoltre, una parte ulteriore del debito sarebbe già stato possibile coprirla, se la minoranza di Peveragno non si fosse messa di traverso”.



“Si parla di un problema irrisolto dallo scorso novembre – aggiunge Paoletti - ; la nostra posizione non è un attacco a nessuno ma così non si può gestire un ente. Serve un segnale tangibile e limiti temporali chiari, e questo è stato riconosciuto da tutta l’Unione: se salta anche solo uno degli appuntamenti di maggio e giugno non penso ci saranno le condizioni per proseguire con la convenzione e ne sottoscriveremo un’altra lasciando fuori Peveragno”.