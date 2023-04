Ritorno al Cinema: la nuova rassegna di Cinema diffuso Aiace in 18 sale della Regione

"Ritorno al cinema": lo incoraggia un nuovo "Cinema Diffuso di Aiace, con il titolo che è l’ obiettivo.

La rassegna è stata presentata venerdì a Saluzzo, al cinema teatro Magda Olivero dove avverranno le due proiezioni saluzzesi, la prima delle quali, già domani lunedì 24 aprile alle 21 con la pellicola “Il legionario”.

Gli appuntamenti cinematografici che coinvolgono 18 sale di tutte le province del Piemonte, differenziati per tipo di pubblico, entrano nel vivo con il mese di aprile e proseguiranno fino al 30 giugno.

Il cartellone si articola in proiezioni mattutine per le scuole, riunite nell’iniziativa denominata “Compagni di cinema” spiegano Cristina Colet ed Enrico Verra rispettivamente responsabile della formazione e coordinatore di AIACE Torino- proiezioni pomeridiane per le famiglie nella sezione “Cinema a merenda” e proiezioni serali suddivise nelle sezioni “Orizzonte cinema” per tutti e “Generazione Z” destinata in particolare ai più giovani.

Quindi un utilizzo del cinema esteso a tutto l’arco della giornata, sia attraverso incontri abbinati alle proiezioni e la partecipazione di molteplici fasce di spettatori.

Obiettivo dell’associazione che prosegue anche nel 2023 il suo ormai ultratrentennale impegno alla promozione del cinema di qualità nella Regione e al sostegno delle sale di provincia mira ad un progressivo ritorno al cinema.

"Così concepita, la sala può tornare a essere centrale, un luogo di condivisione e aggregazione in grado di rendere i cinema di Prossimitàun punto di riferimento della vita collettiva locale – sottolinea Attilia Gullino assessore alla Cultura del Comune di Saluzzo – in un momento in cui soprattutto la generazione “z”, complice la pandemia, si è allontanata dalle sale o non ha mai avuto la possibilità di avvicinarsi ad esse, trovando un’alternativa più “facile” nell’uso delle piattaforme digitali.

Personalmente, penso che l’emozione della sala, la concentrazione richiesta per seguire una proiezione non necessariamente breve, l’occasione di condividere una serata e confrontarsi siano un’esperienza che chi ha provato, debba ritornare a vivere e chimagari ancora non conosce possa avere la possibilità di sperimentare.

La collaborazione del Comune con AIACE sul tema della promozione del cinema di qualità procede da anni e per questo un ringraziamento va anche all’associazione Ratatoy, che gestisce il teatro civico Magda Olivero".

Sul valore del Ritorno al cinema, l'intervento dell'assessore regionale alla cultura Vittoria Poggio: “Le sale cinematografiche sono il luogo della maturazione, al cinema abbiamo imparato a socializzare quando eravamo adolescenti e ad accrescere il bagaglio culturale in età adulta. L'impegno dell’amministrazione è quelo di far tornare a vivere le sale come luogo di incontro, innovazione sociale e culturale, accompagnandole nella ripresa, dopo il cambiamento di abitudini conseguenti alla pandemia. Per le iniziative del mondo culturale, tanto importante per la Regione, un investimento da 8 milioni di euro".

La conferenza stampa a Saluzzo è stata un’occasione di riflessione collettiva grazie anche alla presenza di interventi qualificati come quello del regista Freddo Valla.

Ecco le 18 sale che aderiscono all’iniziativa di “Ritorno al cinema”, coprendo tutte le province della Regione, con la programmazione in allegato.

Sono: la Sala Pastrone di Asti Cinema Lux di Borgosesia (VC), Cinema Vittoria di Bra, Cinema Lux di Busca , Cinema P. Ballardini di Cameri, Cinema Elios di Carmagnola , Cinema Nuovo Lux di Centallo, Cinema Multisala delle Langhe di Dogliani, Cinema Teatro Irisdi Dronero, Cinema I Portici di Fossano, Cinema Politeama di Ivrea, Cinema Araldo di Novara, Cinema Sociale di Omegna, Cinema Magda Olivero di Saluzzo, Cinema Aurora, di Savigliano, Cinema Giletti di Trivero Ponzone, Cinema Teatro Sociale di Valenza, Cinema Sottoriva di Varallo.

I cortometraggi in abbinamento

Il cartellone di “Ritorno al cinema” riprende anche la tradizione di abbinare ad alcuni lungometraggi in proiezione serale un cortometraggio scelto, di volta in volta, tra i dieci realizzati nell’ambito di “Ciak! Piemonte che spettacolo”, iniziativa lanciata da Fondazione CRT, Piemonte dal Vivo, Film Commission Torino Piemonte per promuovere le eccellenze del patrimonio regionale e i talenti delle performing arts presenti sul territorio.

Le dieci clip d’autore – illustra Paolo Manera direttore di Film Commission Piemonte sono state realizzate nel corso del 2021 in alcuni dei luoghi-simbolo dell9arte e della cultura del Piemonte: dalle OGR al Castello di Govone, da Bene Vagienna nel Cuneese a Villa Caccia a Romagnano Sesia, dal Museo di Scienze Naturali di Torino ai beni della Fondazione Asti Museo, per citarne alcuni . Set cinematografici d’eccezione che hanno avuto come protagoniste dieci compagnie di teatro, musica, danza e circo contemporaneo.

Nell’ambito di “Ritorno al cinema” i cortometraggi proiettati prima delle proiezioni serali vengono quasi sempre proposti nella provincia che ha ospitato le riprese.

A Saluzzo la visione del film "Il Legionario" lunedì 24 aprile, sarà preceduta dall’introduzione della regista torinese Enrica Viola e dalla proiezione del cortometraggio “Assalto al Castello”, diretto da Damiano Monaco, girato nel Castello di Govone e realizzato in collaborazione con il gruppo musicale Bandakadabra.

Info generali: Aiace Torino, Galleria Subalpina 30, Torino; tel. 011 538962, aiacetorino@aiacetorino.it ,www.aiacetorino.it