Continua ancora oggi l'edizione 2023 di 'Fior di Lanze', a Castagnole delle Lanze

E' in corso a Castagnole delle Lanze, 'Fior di Lanze'. Al centro fiori, cultura, degustazioni, in uno dei Borghi più belli d'Italia, classificatasi al nono posto nel programma televisivo di Rai3, Il borgo dei borghi, che ha stilato la graduatoria dei venti paesi italiani più rappresentativi per bellezza, storia, cultura e importanza architettonica, anche premiato dal 2021 con la Bandiera arancione del Touring club italiano.



La manifestazione è organizzata dal Comune con l’associazione Le Terre dei Savoia.



Di seguito il programma per oggi (domenica 23 aprile):

Apertura:



10 – 18



Visite guidate



10:30 16:00 e 17:30



Parco della Rimembranza – Dimora cortese – Ex Chiesa dei Battuti Bianchi), curate da Múses – Accademia Europea delle Essenze, da esplorare in autonomia o con le guide dell’ufficio turistico. Una passeggiata alla scoperta del Borgo, delle sue leggende, dei suoi paesaggi e dei suoi scorci più belli.



Ritrovo / Partenza presso: Casetta Adotta un Filare nelle Lanze (Piazza Carlo Giovannone)



Blind Experience – Scopri la tua Essenza



Ore 10



Ore 16



Laboratorio a cura del Múses – Accademia Europea delle Essenze dedicato agli adulti



Múses Kids – il Memory delle Essenze



Ore 11:30



Ore 15



Laboratorio a cura del Múses – Accademia Europea delle Essenze dedicato ai bambini.



Ore 17:30



Cuneo Jazz Quartet



Serenella Ingravallo voce, Nicolò Stalla chitarra, Daniele Mauro basso, Fabrizio Pallattella batteria.



In collaborazione con il Conservatorio G.F. Ghedini di Cuneo