Da venerdì 28 a domenica 30 aprile torna la “Festa d'Falesè” con un ricco programma per grandi e piccini

Ritorna dal 28 al 30 aprile, nella frazione Falicetto di Verzuolo, la «Festa d'Falesè». Il ricco programma saprà coinvolgere grandi e piccini con tre serate gastronomiche a tema, festa della birra, dj set, eventi sportivi, esibizioni canore e giochi per bambini.



Gabriele Rivoira dal 2015 è il presidente della Pro Loco di Falicetto: «La Festa d'Falesè quest'anno si svolge, come da tradizione, l'ultimo fine settimana di aprile, dopo la parentesi del 2022 quando era stata spostata a giugno. Il programma – spiega Rivoira - si sviluppa coinvolgendo tutte le fasce d'età. Dalla corsa podistica non competitiva, che inaugura la festa venerdì 28 aprile, alle serate gastronomiche e musicali per i giovani, fino allo spettacolo con i canti dei bambini della scuola primaria della frazione che presenteranno anche il progetto artistico «FALIstrocca: filastrocche sul paese».



«Da non perdere - conclude il presidente della Pro Loco - il laboratorio spettacolo di arti circensi a cura dell’associazione «Fuma che ‘nduma», a cui sono invitati grandi e piccini, in programma domenica pomeriggio, a partire dalle 15,30».

IL PROGRAMMA DELLA “FESTA D'FALESÈ”

Le tre giornate di festa si aprono, venerdì 28 aprile alle 18,30 con la tradizionale gara podistica, non competitiva, dedicata alla 14esima edizione del «Memorial Marta Panero». Nel padiglione coperto, dalle 20 si entra nel vivo della festa con la prima serata gastronomica a base di stinco al forno e patate.



Seguirà la Festa della birra nella quale si potrà ballare grazie ai due dj set con «Abcd Band» e «Gino dj» che chiuderà la serata.



Sabato 29 alle 14,30, inaugurazione del progetto artistico “FALIstrocca: filastrocche sul paese” a cura dei bambini della scuola primaria di Falicetto.



Alle 15 Giochi per bambini all’oratorio parrocchiale.



Alle 20, seconda serata gastronomica con polenta e salsiccia a cui farà nuovamente seguito la Festa della birra con, in consolle, il dj di Matteo Dianti.



Domenica 30, alle 15, esibizione canora a cura dei bambini della scuola primaria di Falicetto



Dalle 15,30 laboratori e spettacoli circensi a cura dell’associazione “Fuma che ‘nduma”.



Dalle 19 serata gastronomica a base di Paella (prenotazione obbligatoria) e chiusura del progetto artistico »FALI-strocche: filastrocche sul paese» a cura dei bambini della scuola primaria di Falicetto.



I tre giorni della «Festa d'Falesè» si concluderanno con la musica di dj Kamillo.



Per le cene di venerdì 28 e sabato 29 aprile è consigliata la prenotazione, mentre è obbligatoria per la serata a base di Paella di domenica 30 aprile.



La Pro Loco di Falicetto vi attende sotto la tensostruttura del padiglione delle feste, in via Mattona 174 nella Frazione di Verzuolo.



Tutti gli eventi in programma sono ad ingresso gratuito.



Per info e prenotazioni tel. 351-5121691 (anche con messaggio su WhatsApp) in ore pasti.