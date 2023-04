Ampia partecipazione di bambini e famiglie alla giornata ecologica organizzata dalla lista "Per Villanova" [VIDEO]

Efficiente, curata e sostenibile. Ecco le tre parole che descrivono i progetti che la squadra di " Per Villanova ", lista che sostiene la candidatura a sindaco di Michele Pianetta vuole realizzare per le nuove generazioni.

E con un gesto concreto ieri, sabato 22 aprile, giornata mondiale della Terra, i candidati, insieme ad associazioni, famiglie e tanti bambini sono scesi in campo per l'ambiente, ripulendo il concentrico e le frazioni dai rifiuti.

Dopo il ritrovo alle 15, in piazza Filippi, per la consegna dei kit per iniziare la raccolta rifiuti, i volontari sono stati divisi in squadre per distribuirsi al meglio sul territorio comunale.

Un'azione concreta per rendere Villanova un paese più pulito, ma soprattutto per sensibilizzare contro l'abbandono dei rifiuti.

"Il rispetto dell'ambiente è un tema importante sul quale lavorare. - commenta il candidato consigliere Daniele Fenoglio - "Bisogna intervenire, anche con sanzioni, nei confronti di chi non rispetta le regole creando danni all'ambiente, agli animali e al paese. La giornata di oggi è un modo per far comprendere a tutti che ognuno di noi può fare la propria parte ed essere di esempio, anche e soprattutto per i più piccoli".

Un'iniziativa, quella della giornata ecologica, che si inserisce all'interno di una programmazione più ampia, già iniziata negli anni passati.

"Ogni anno proponiamo questa iniziativa, accompagnata da una campagna di sensibilizzazione rivolta alle scuole. - spiega Guido Preve, assessore uscente con delega all'ecologia e candidato consigliere di "Per Villanova" - "Se saremo chiamati ad amministrare proseguiremo in questo senso, potenziando le azioni a favore del territorio e dell'ambiente".

Ottima la partecipazione alla giornata che ha permesso di recuperare e smaltire in maniera corretta i rifiuti abbandonati.

"Siamo molto soddisfatti che molte famiglie abbiano scelto di prendere parte a questa giornata. - conclude Cristina Fenoglio - "Crediamo molto nella collaborazione con le nuove generazioni. Se saremo chiamati ad amministrare al centro delle nostre iniziative ci sarà sempre il dialogo e il coinvolgimento di tutti nella vita del nostro paese".

I componenti della lista "Per Villanova" a sostegno di Michele Pianetta: Simone Aimo (43 anni, consulente assicurativo); Ornella Ambrogio in Fenoglio (55 anni, tecnico di laboratorio); Cristina Fenoglio, (24 anni, addetta all'accoglienza); Daniele Fenoglio (37 anni, agricoltore); Sabrina Gasco in Cedro (51 anni, educatrice professionale); Fabiola Himci (46 anni, insegnante); Livio Marabotto (45 anni, artigiano edile); Andrea Orsi (40 anni, commercialista); Fabrizio Prato (53 anni, geometra libero professionista); Guido Preve (71 anni, pensionato); Cristina Ramondetti in Marchisio (44 anni, insegnante); Claudia Vignolo in Bongiovanni, (59 anni, casalinga e scrittrice).

Per proposte di incontro e suggerimenti, la lista civica “Per Villanova” è a disposizione tramite l’e-mail info@pervillanova.it oppure attraverso i profili Facebook ed Instagram, che presentano aggiornamenti quotidiani sulle diverse iniziative.