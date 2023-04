Calcio Serie D: Bra corsaro in casa del Gozzano, Marchisone firma la vittoria giallorossa

Disputata la 36^giornata (terzultima di regular season) sui campi del girone A di Serie D.

Continua il braccio di ferro tra Bra e Vado per conquistare il terzo posto. Vittoriosi sia i liguri (2-0 alla Castanese) che i giallorossi (1-0 in casa del Gozzano con gol decisivo di Marchisone su rigore). Squadre ancora a pari punti ma il Vado ha il vantaggio degli scontri diretti.

In coda il Fossano non riesce ad evitare la 26^sconfitta in campionato: il Chisola si impone per 1-0 al Pochissimo.

I RISULTATI DELLA 36^GIORNATA

Fezzanese-Sestri Levante 0-3

Borgosesia-Castellanzese 3-0

Casale-Pinerolo 2-2

Chieri-Asti 2-1

Fossano-Chisola 0-1

Gozzano-Bra 0-1

Ligorna-Sanremese 2-0

Pont Donnaz-Derthona 1-2

Stresa-Legnano 1-0

Vado-Castanese 2-0

CLASSIFICA: Sestri 91, Sanremese 73, Vado, Bra 68, Ligorna 60, Legnano 54, Asti 53, Gozzano 52, Borgosesia 49, Fezzanese, Castellanzese 45, Chieri, Pont Donnaz 44, Pinerolo 41, Derthona 40, Castanese 38, Chisola 37, Stresa 32, Casale 23, Fossano 12