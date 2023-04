Volley maschile A3, playoff: Catania sbanca il PalaSanGiorgio, la favola di Savigliano termina ai quarti

La favola finisce così, tra gli applausi e i cori del PalaSanGiorgio anche al termine del match. La Farmitalia Catania passa 3-0 in gara-2 ed elimina il Monge-Gerbaudo Savigliano dai playoff della Serie A3 Credem Banca ai quarti di finale.

Troppo forti i siciliani, che non patiscono le dimensioni ridotte del Palazzetto di Cavallermaggiore ed impongono da subito il loro ritmo, trascinati dai primi tempi del figlio d’arte Jeroncic, ben servito da Fabroni, e dagli ace di Casaro, decisivo al servizio nel finale di secondo e terzo set.

La stagione del Monge-Gerbaudo Savigliano termina così, ma i ricordi lasciati dai biancoblu in questi otto mesi difficilmente si dimenticheranno nella storia del club biancoblu.

I sestetti iniziali

Coach Waldo Kantor propone la diagonale Fabroni-Casaro, Zappoli e Battaglia schiacciatori, il tandem Frumuselu-Jeroncic al centro. Libero Zito. Simeon punta, invece, sull’usato sicuro: Filippi in regia, Spagnol opposto, Nasari e Galaverna in posto 4, capitan Dutto e Rainero al centro. Liberi in rotazione: Rabbia in difesa, Gallo in ricezione.

Primo set

Catania mette subito la testa avanti: un ace di Casaro su Gallo e un primo tempo di Jeroncic portano i siciliani sul 7-11 e costringono Simeon a fermare il gioco. Savigliano torna a -2, ma è sempre Jeroncic, servito tantissimo da Fabroni a fare il vuoto: altro primo tempo e muro in solitaria su Dutto per il 9-14. Secondo time-out Simeon. Ancora il figlio d’arte al ritorno in campo: muro su Spagnol e +6 Catania, che diventa +7 con un punto contestato di Zappoli (9-16). È Galaverna a ridare ossigeno ai padroni di casa. Pipe out di Galaverna: 12-20. Jeroncic mura ancora Nasari con il neoentrato Fichera in battuta e aggiorna il massimo vantaggio: 13-22. Una palombella di Zappoli regala nove palle-set agli etnei (15-24). Ci pensa Casaro a chiudere i conti: 16-25. Top scorer Jeroncic: 8 punti per lui.

Secondo set

Si parte con i siciliani ancora più in palla: Fabroni mura Nasari e Simeon ferma subito il gioco (5-7). Savigliano torna a impattare con un attacco di Spagnol (13-13), ma un errore in pipe di Galaverna riporta gli ospiti sul +2 (13-15). Il Monge-Gerbaudo ritorna sotto ancora una volta e con un bel muro dello stesso Galaverna mette la testa avanti per la prima volta (19-18). Primo time-out del match per Kantor. Al ritorno in campo, Frumuselu mura Rainero e gli ospiti tornano avanti (19-20), con Simeon che cambia al centro: dentro Mellano, fuori Rainero. L’ace di Casaro riporta ancora una volta Farmitalia sul +2 (20-22) e Simeon ferma il gioco. Al rientro in campo l’opposto mira lo stesso angolo e trova altri due ace, regalando quattro set-point ai suoi. Ne basta uno, perché Savigliano riceve ancora male ed è nuovamente Casaro a mettere a terra il pallone vincente, suo quarto punto consecutivo. 20-25.

Terzo set

L’inizio di parziale è a senso unico: Catania scappa sul 4-0 e Simeon ferma tutto per ridare spirito ai suoi. Sul 4-8, torna dentro Mellano per Rainero al centro. Jeroncic mura Spagnol, Fabroni Nasari e Catania va a +5 (7-12). Sempre loro: muro di Jeroncic su Spagnol, ace di Fabroni e 8-14. Time-out Simeon. Farmitalia aggiorna il massimo vantaggio a 8 (9-17) e poi a 9 con un bel lungolinea di Casaro (10-19). Il servizio di Galverna riporta Savigliano a -5: 14-19 e time-out Kantor dopo che il video-check aveva confermato il secondo ace della banda biancoblu. Il turno in battuta di Casaro crea nuovamente il vuoto: due ace per l’opposto siciliano e 14-23 che ipoteca il match. Un attacco di Battaglia regala nove palle-match agli ospiti. La rete aiuta lo stesso 15 ospite, che trova l’ace che chiude la gara e il discorso qualificazione: 15-25 e Catania vola in semifinale.

Monge-Gerbaudo Savigliano-Farmitalia Catania 0-3

Parziali: 16-25, 20-25, 15-25

Monge-Gerbaudo Savigliano: Filippi 1, Spagnol 10, Galaverna 11, Nasari 6, Dutto 4, Rainero 5, Gallo (L), Rabbia (L2); Mellano, Calcagno; N. E. Bergesio, Bossolasco, Trinchero. All. Simeon.

Farmitalia Catania: Fabroni 5, Casaro 13, Zappoli 11, Battaglia 10, Jeroncic 15, Frumuselu 7, Zito (L); Fichera; N.E. Tasholli, Maccarrone, Nicotra, Smiriglia. All. Kantor.

Durata set: 20’, 23’, 21’