Torna a volare l’Aquila d’Oro di Cherasco

L’Aquila D’Oro campeggia di nuovo orgogliosamente in via Via Vittorio Emanuele II a Cherasco, nota come Via Maestra. L’antica insegna militare, tecnicamente detta “colonnella”, è legata alla storia della potente famiglia Mentone, dal palazzo della quale domina, nei due sensi, il paesaggio cittadino.



I Mentone ebbero, fin dal Medioevo, importantissimi ruoli nella vita del Piemonte: il condottiero Biagio, nel ‘500, vincendo la Battaglia di San Quintino, restituì al Duca Emanuele Filiberto il Piemonte perduto.



L’insegna reca infatti nel braccio la lancia e le frecce simboli tradizionali della vita militare, mentre l’Aquila incoronata è la prova dell’ottenuto indispensabile consenso imperiale alla esposizione.



Nella prima metà del ‘900 il palazzo fu trasformato in un albergo, che prese nome dall’insegna.



Scomparsa per un banale incidente, è tornata a nuova vita dopo vent’anni, poiché il sindaco Carlo Davico e l’amministrazione comunale hanno accolto l’invito pubblico di Flavio Russo alla sua ricerca e al suo restauro.



Artefici della lunga e interessante impresa: Adelio Panero che si è fatto ambasciatore presso il sig. Revello attuale proprietario del palazzo, quindi dell’Aquila d’Oro, Antonio e Massimo Marengo che ne hanno ribattuto il metallo, mentre Piero Gandino ha ridipinto il tutto. Alcuni abili artigiani hanno infine riappeso l’insegna al palazzo.



Torna così, nell’immaginario collettivo, l’Aquila D’Oro, un vero personaggio iconografico che da oggi entrerà in migliaia di foto e di selfie di cheraschesi e turisti.



E i nuovi bambini, come i loro nonni, potranno cercare il punto esatto da cui si può vedere l’Aquila posarsi trionfalmente sulla Torre Civica.



Fantasia e storia: da sempre solidi pilastri della vita cheraschese.