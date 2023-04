900mila euro per le asfaltature delle strade provinciali di Alba e dintorni

Maxi intervento per migliorare le strade provinciali di Alba e dintorni. La Provincia di Cuneo sta ultimando i lavori del primo dei due lotti di intervento che porteranno alla bitumatura di molte delle strade che ospiteranno il passaggio dei Giro d'Italia.

L'intervento - lo evidenziamo - non è stato commissionato per il passaggio della corsa rosa, ma era già previsto.

In partenza intanto la seconda fase dell'intervento.

«Si tratta - spiega il vice presidente e resposanbile provinciale Massimo Antoniotti, - del secondo lotto del reparto di Alba pari a circa 900 mila euro per lavori relativi a distese ordinarie di asfalto su strade ammalorate e da rendere più sicure. Il primo lotto, che si sta concludendo, è in dirittura d’arrivo, messo a terra prima del Giro d’Italia, ma non vincolato alla manifestazione. Il secondo lotto, pari a 10,530 km comprende alcune zone di passaggio importanti tra cui la zona del Rondò ad Alba e la SP che sale a Neive e a Barbaresco, dove passerà invece il Tour de France. Gli interventi inizieranno a giugno per concludersi a settembre».