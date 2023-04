Il grazie di una lettrice al personale del Pronto Soccorso di Cuneo: "Scrupolosi e molto umani"

Buongiorno,

mi chiamo Deborah e domenica 23 aprile sono dovuta andare all’ospedale Santa Croce di Cuneo. Scrivo queste poche parole per ringraziare il personale del Pronto Soccorso, dove sono stata accolta in un ambiente di professionisti che mi hanno assistita e rincuorata da subito.

Ho eseguito diversi esami, sono stata seguita con molto scrupolo da parte dei medici e delle infermiere e sono rimasta molto soddisfatta anche per il rapporto umano che si è creato.

In questi tempi, dove si sentono costantemente lamentele su come funzionano gli ospedali, credo sia molto importante soffermarsi per ricordarci di quanto sia estenuante e faticoso questo lavoro. A due anni di distanza dal Covid, durante il quale il personale degli ospedali si è trovato in situazioni di lavoro che nemmeno possiamo immaginare, è giusto riconoscere il loro sforzo quotidiano

Lo so che un grazie non sarà mai sufficiente, ma spero possa portare nel loro quotidiano un po’ di gioia e riconoscimento in più per tutto quello che fanno per noi.

Deborah Groppo