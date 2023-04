Alba, il Comune conferma la sua salute economica: pronti 5 milioni e 542 mila Euro dall'avanzo di amministrazione 2022

5 milioni e 542 mila Euro: questo è quanto il Comune di Alba ha avanzato dall’esercizio 2022, e che potrà così investire per il futuro. Una cifra importante se si pensa che in questi ultimi anni si è dovuto far fronte a situazioni straordinarie, con Covid19 e crisi dei prezzi su tutte.

La cifra verrà presentata il prossimo 28 aprile in consiglio comunale, ma se ne è parlato durante la III commissione consiliare di qualche giorno fa: «Il nostro Comune, come gli altri - ha affermato Bruno Ferrero, assessore al bilancio – si è trovato a fronteggiare situazioni difficili ed imprevedibili, tra Covid19, guerra in Ucraina con il caro bollette, caro vita…



Grazie ai 700 mila Euro ottenuti dallo Stato siamo riusciti a ripianare i conti, ma per ora questo aiuto non è ancora pienamente sufficiente. Possiamo comunque sorridere perché l’avanzo di amministrazione conferma la salute del nostro Comune, ed è in linea con quello precedente (circa 180 mila Euro in più per il 2021). Ora il sindaco Carlo Bo sta incontrando i vari assessorati per capire con loro dove indirizzare le risorse disponibili».



Questa cifra è figlia anche del comportamento virtuoso degli albesi: «I cittadini si dimostrano consapevoli e interessati alla vita sana del loro Comune - continua Ferrero - infatti la percentuale di pagamento delle tasse è molto alto. Diciamo che si fa un po’ fatica a riscuotere le multe per violazione del codice stradale: su 1 milione e 857 mila Euro, ne sono stati riscossi circa 652 mila.



Per dare qualche cifra importante: le entrate tributarie nel consuntivo raggiungono i 18 milioni di Euro, di cui circa 8 milioni e 327 mila Euro da IMU (+139 mila Euro rispetto al 2021). Questo dato porta ad una media di 593 Euro per ogni albese, in linea con i due anni precedenti.



La spesa corrente si avvicina ai 25 milioni e 500 mila Euro, quella in conto capitale a 6 milioni e 560 mila Euro. Spese per il personale: 7 milioni di Euro, cifra nei limiti di Legge. Il patrimonio netto del Comune di Alba è pari a 128 milioni di Euro (+2 milioni rispetto al 2021), il fondo pluriennale vincolato è a 9 milioni 956 mila Euro, mentre i crediti di dubbia esigibilità, sono pari a 12 milioni di Euro».