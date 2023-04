Boves, a Rivoira una bella giornata di fede e di festa

Riceviamo e pubblichiamo.

Un emozione! Ecco cosa è stato per noi l’opportunità di condividere un momento di fede e di festa. Due “F” che convivono a Rivoira e che registrano sempre grande partecipazione. Al mattino di domenica 23 aprile, alle 10, la santa messa seguita dalla processione con l’artistica statua di San Isidoro, il Santo di riferimento di chi lavora la terra sia professionalmente che come hobbista ma anche patrono, come ha ricordato don Martino, di Internet!



Al pomeriggio la passeggiata ecologica in bicicletta per le vie di Rivoira a contatto con una splendida natura e per conoscere meglio i tanti angoli suggestivi della frazione. Fino al nostro “mitico” laghetto e ritorno! Mentre qualcuno pedalava, alcuni esperti cuochi, hanno cotto in un grande pentolone 200 chili di polenta.

Al ritorno dalla biciclettata momento di condivisione e di incontro e… verso le 19: si mangia!



Polenta, formaggio, carne, dolce buon vino è stato il menu condiviso da oltre 250 persone, condito da tanto buon umore e voglia di ritrovarsi!



Importante nota a margine: la festa si è realizzata grazie al contributo di tante persone ma, in particolare, di un gruppo di giovani famiglie che si sono date veramente da fare! Il tutto sotto il “cappello” di Rivoira Terra di Vita con la nuova presidente Nadia Vallauri e col past president Claudio Bertaina!



Presenti molti giovani e tantissimi bambini! Grazie di cuore a tutti e appuntamento al prossimo anno.