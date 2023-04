Rifreddo, alla commemorazione anticipata del 25 Aprile tante associazioni e i bambini della Scuola Elementare

Foto di gruppo per gli organizzatori della Festa della Liberazione 2023 di Rifreddo

Come da tradizione nel piccolo comune di Rifreddo in Valle Po le celebrazioni per la ricorrenza del 25 Aprile si sono tenute la domenica antecedente alla data formale.

Quest’anno però sono state parecchie le novità dovute ad eventi concomitanti. La prima è stata l’assenza del primo cittadino Cesare Cavallo che ormai da 13 anni non mancava all’evento e che quest’anno è stato tenuto lontano dai preparativi legati alla visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che domani, 25 aprile, arriverà a Boves dove il sindaco lavora.

Un seconda novità è stata la celebrazione dell’evento davanti alla chiesa parrocchiale visto che il monumento ai caduti è attualmente coinvolto nei lavori di rifacimento della Piazza centrale del Paese.

Si è comunque trattato di una cerimonia molto partecipata a cui hanno preso parte molti amministratori e associazioni locali, il Gruppo Alpini di Rifreddo, i bambini della Scuola Elementare e anche tanta gente comune.

La giornata è stata condotta dal vice-sindaco Elia Giordanino e le celebrazioni hanno avuto inizio verso le undici, con le autorità e i labari delle varie associazioni cittadine che si sono riunite in piazza per andare poi verso la chiesa.

Giunti nella parrocchiale, il parroco don Angelo Vincenti ha proposto una cerimonia particolarmente bella, che ha intrecciato momenti di vita sociale come il battesimo di un piccolo rifreddese con il ricordo dell'anniversario della liberazione.

Alla conclusione della messa tutti si sono riuniti sul piazzale davanti alla Chiesa dove il vicesindaco ha preso la parola e ha ricordato le peculiarità della ricorrenza insistendo particolarmente sulle tematiche della salvaguardia della libertà e della pace.

Giordanino ha poi coinvolto l’associazione alpini, i ragazzi della scuola Elementare, che hanno letto alcuni passi legali al ricordo delle persecuzioni degli Ebrei, e tutte le altre associazioni che hanno provveduto a rendere gli onori ai caduti ed a recitare una preghiera in loro suffragio.

Chiuso il momento rievocativo i partecipanti hanno potuto prendere parte all’aperitivo che l’Amministrazione comunale ha offerto di fronte alla chiesa parrocchiale.