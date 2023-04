Il Rotary Club Alba in campo contro la poliomielite

Sabato 15 aprile si è svolta la Rotary Golf Cup presso il Golf Club di Cherasco, organizzata dal socio Ico Turra del Rotary Club di Alba per il Distretto 2032 (Club di Bra, Canale e Roero, Canelli) con l'obiettivo di raccogliere fondi per il progetto "End Polio Now".

La competizione era aperta a tutti i golfisti, rotariani e non. Gara singola 18 buche, prima e seconda categoria. Al termine della gara si è svolta una lotteria con ricchi premi, il cui ricavato, insieme al contributo del Circolo del Golf, è stato versato alla Rotary Foundation a sostegno della campagna “End Polio Now” per l’eradicazione della poliomielite. I premi sono stati trovati dai soci che si sono rivolti a fornitori solidali, tra i quali ricordiamo Bonino Design e Marchisio Nocciole di Cortemilia, l'Azienda Agricola Altalanga di Alba, Il Golf Club Cherasco e la Simplast di Montà d’Alba. Grazie anche a: Tenuta Carretta, Ceretto Azienda Vitivinicola, Ristorante Ca’ del Lupo, Antico Gallo Ristorante, Rivista Idea, Dott. Perletto, Poderi Einaudi, Renato Ratti, Teo Costa, Sibona Grappa, Alba Music Festival, Jolli Sport Cherasco, Formaggi Fiandino, Consorzio Crudo di Cuneo, Witt Italia, Maina, Vini Giribaldi, Maestri di Golf Soffietti e Torchio. L'evento ha visto la partecipazione attiva dei soci di Alba e di Canale Roero, in particolare dell'organizzatore Ico Turra, ma anche il contributo del Rotaract con Matteo Girello. Con la lotteria e il contributo del Circolo del Golf sono stati raccolti e devoluti circa 1.500 euro per la lotta alla poliomielite. I premiati della competizione sono:

- per la 1° Categoria, Igor Siccardi (1° Lordo), Pierfrancesco Argena (1° Netto), Vittorio Sammartano (2° Netto); - per la 2° Categoria: Edoardo Lusetti (1° Netto), Fabrizio Bigone (2° Netto): - 1° Ladies: Gabriella Ciravegna; 1° Seniores: Mario Pellegrino; 1° Rotary: Luca Caramelli; 2° Rotary: Patrizio Bauducco.