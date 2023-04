Tennis, i film da non perdere

Negli ultimi anni lo sport si è avvicinato molto al mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento e ciò non riguarda soltanto il fatto che molti atleti siano diventati quasi delle rockstar celebrate e osannate dal pubblico di tutto il mondo, ma anche che sempre più case di produzione cinematografiche abbiano deciso di puntare sulla realizzazione di film e serie a tema sportivo che raccontano in maniera più o meno inventata vicende del passato. Ma ci sono anche veri e propri documentari che spiegano nel dettaglio come sono andate certe dinamiche e a quest’ultimo proposito a “sfondare” la barriera che separa sport e pubblico ci hanno pensato i produttori di Formula 1: Drive to Survive, serie Netflix che racconta, attraverso le parole dei protagonisti, le varie stagioni del Circus.

Il format si è rivelato vincente, con picchi d’ascolto quasi inimmaginabili soprattutto negli Stati Uniti, dove negli ultimi anni era scemato l’interesse dei fan. Da due anni a questa parte, però, gli USA si sono rivelati un ottimo bacino d’utenza per Liberty Media (società che gestisce i diritti del Mondiale) a tal punto che, insieme ai vertici della Formula 1, hanno deciso di portare nel Paese nuove tappe, compresa quella di Las Vegas che farà il suo debutto a novembre di quest’anno.

Tuttavia, gli stessi produttori di Drive to Survive non si sono voluti limitare al mondo automobilistico, adottando lo stesso formato anche per il tennis. La serie, che ha fatto il suo esordio a gennaio scorso, ha ottenuto buoni riscontri e, nell’attesa che esca la seconda parte, è già stato fatto sapere che ci sarà anche una seconda stagione le cui riprese si stanno svolgendo proprio quest’anno.

Berrettini, Kyrgios, Fritz, Auger-Aliassime, ma non solo, i protagonisti di questo primo esperimento nel quale raccontano le proprie vicende e sensazioni che li hanno accompagnati in determinati momenti dell'anno scorso. Ma Break Point non è l'unico prodotto cinematografico sul tennis che ha spopolato tra i fan. Alcune raccontano storie già note, altre inventate. Di seguito una lista con i migliori film a tema.

La lista dei migliori film sul tennis

Wimbledon (2004)

Un primo titolo da recuperare, che ha fatto il suo debutto al cinema quasi vent’anni fa, è sicuramente Wimbledon. Il titolo suggerisce già l’ambiente: l’All England Club di Londra dove ogni anno si svolge quello che per molti è l’appuntamento più importante della stagione per fascino e tradizione. Protagonisti sono Lizzie Bradbury, interpretata da Kirsten Dunst, e Paul Bettany nel ruolo di Peter Colt. La prima è una giovane promessa del tennis mondiale a caccia della vittoria del prestigioso titolo Slam, l’altro è un veterano ex numero undici della classifica che si ritrova a giocare il torneo da wild card nella fase conclusiva della sua carriera. Ovviamente non facciamo spoiler, ma basti pensare che la pellicola ha tratto ispirazione dalla storia di Goran Ivanisevic, ex campione Slam e oggi allenatore di Novak Djokovic, a cui è stata aggiunta una buona dose romanticismo. Adatto per appassionati di tennis e amanti delle commedie romantiche.

Break Point (2014)

No, non è la serie Netflix, bensì un film da novanta minuti che racconta la storia di Jimmy e Darren Price. Due personaggi di fantasia interpretati da Jeremy Sisto e David Walton che, dopo varie vicissitudini, si ritroveranno insieme per provare a vincere lo US Open. Nel film c’è anche J. K Simmons, per un film sì di nicchia, ma che sicuramente ha il suo fascino.

7 Days in Hell (2015)

Un altro titolo sicuramente più divertente e con meno pretese, ma non per questo da evitare, è quello che racconta, con tanta inventiva, il match più lungo della storia di Wimbledon: 7 Days in Hell. Nella realtà, la partita è stata giocata da John Isner e Nicholas Mahut, che giocarono per 11 ore e 5 minuti e al termine del quale vide uscire vittorioso l’americano per 6-4 3-6 6-7 7-6 70-68. Nel film, invece, i protagonisti sono Aaron Williams, interpretato da Andy Samberg, e Charles Poole, alias Kit Harington, il Jon Snow de Il Trono di Spade. Un film spesso irriverente che vede anche i cameo di Serena Williams e John McEnroe, ma al centro della disputa tra i due protagonisti c’è anche una storia “piccante” che ha riguardato Williams e un’amica d’infanzia di Poole. Da non perdere.

La battaglia dei sessi (2017)

Poi troviamo La battaglia dei sessi, un riadattamento storico che racconta la partita tra la grande Billie Jean King e Bobby Riggs, che diedero vita ad uno dei match della cosiddetta “Battaglia dei sessi”. Erano gli anni Settanta e il movimento femminista prendeva sempre più piede per ottenere la sua affermazione in una società improntata molto più sul maschilismo. Le implicazioni che ci furono riguardarono anche lo sport e da qui nacque l’idea di disputare partite di tennis con protagonisti sia del maschile che del femminile. Dunque, quello tra King e Riggs non fu l’unico incontro ma il film si concentra proprio su quello, con l’ex campionessa interpretata da Emma Stone e il due volte campione Slam da Steve Carrell.

Borg McEnroe (2017)

Borg e McEnroe sono stati due tra i più grandi giocatori di sempre. A dirlo ci sono le loro vittorie e i numeri ottenuti in carriera, ma anche diversi film e documentari che ripercorrono le tappe della loro rivalità, tra le più belle in assoluto nel mondo del tennis. Uno calmo e pacato, l’altro irrequieto e dall’animo turbolento, spesso al di sopra delle righe in campo. Il film, diretto da Janus Metz, e che vede nel ruolo di Borg Sverrir Gudnason e in quello di McEnroe Shia Labeouf, racconta con sapiente novizia il loro confronto a Wimbledon nel 1980, svelando anche alcuni retroscena sulle loro vite. Forse anche i fan più accaniti ne resteranno contenti.

Una famiglia vincente (2021)

Una delle ultime novità che ci ha regalato il mondo cinematografico è “Una famiglia vincente – King Richard”. Una pellicola che è valso il premio Oscar a Will Smith, che in quest’occasione ha interpretato il ruolo di Richard Williams, padre delle sorelle più vincenti della storia del tennis, Serena e Venus. Quasi un “padre padrone”, che aveva persino programmato la loro carriera già prima che nascessero per poi riuscire a rispettarlo grazie al talento e al lavoro costante delle due campionesse. Da vedere.