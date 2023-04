Bra, festa del saluto e del ringraziamento alle Suore oblate del Cuore Immacolato di Maria

L’evento si svolge in occasione del 30° anniversario della presenza al Santuario delle religiose che sono tornate alla Casa madre di Torino nel dicembre 2022. Una decisione sofferta, accettata con rispetto ed immensa gratitudine da parte di tutta la comunità per il lavoro svolto dalle consacrate e per l’instancabile opera di carità svolta in questi lunghi anni trascorsi sotto la Zizzola.