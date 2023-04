Motociclismo - Coppa Italia Velocità: inizio dolce amaro per la Black Racing Squadra Corse

Misano Adriatico (RN), 15-16 Aprile. Condizioni meteo pessime hanno inaugurato la Coppa Italia di Velocità 2023 che ha visto il team cuneese Black Racing Squadra Corse, portacolori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, presentarsi ai nastri di partenza con una squadra piloti totalmente rinnovata. Il Weekend è iniziato in salita poiché, al venerdì, a causa di alcune scivolate, causate dalle condizioni proibitive della pista, sono stati effettuati pochi turni di prova.

L’ottimo lavoro dei tecnici fa sì che già dal secondo turno di qualifiche Elia Mengoni faccia siglare il 18° tempo nella Pirelli Cup 600 mentre il compagno Fabio Pozzato impegnato nel Pirelli Cup 1000 chiude con il 28° tempo, con Davide Pezzi che stacca il 19° tempo nella Dunlop Cup 600.

Archiviate le qualifiche, un problema tecnico impedisce a Mengoni di prendere parte a gara 1 della Pirelli Cup 600, mentre nella Pirelli Cup 1000 un’ottima prestazione tutta in rimonta di Fabio Pozzato, lo porta a tagliare il traguardo 15^ posizione, che gli vale la vittoria di categoria nella Challenge SBK.

Buona anche la gara di Pezzi, che con una discreta rimonta chiude gara uno in sedicesima posizione, ad un soffio dalla zona punti.

La domenica vede in programma gara due della Pirelli Cup 600, che lasca a Mengoni un non soddisfacente 19° posto, ma con la consapevolezza di poter migliorare nelle prossime gare, avendo nella notte dovuto sostituire il motore della sua Yamaha.

Fabio Pozzato si rivela in piena forma fisica e mentale, riconfermandosi in gara due della Pirelli Cup 1000. Una prestazione degna di nota, che lo colloca alla 14^ piazza assoluta e gli garantisce di portare a casa un’altra vittoria di categoria, oltre alla leadership in campionato, con 50 punti complessivi.

Davide Pezzi, impegnato nella gara due della Dunlop Cup 600, si porta ancora una volta a ridosso della zona punti, chiudendo nuovamente in 16^ posizione, avendo però riscontrato delle buone sensazioni che probabilmente lo porteranno a migliorare già sin dal prossimo round.

“Il primo Weekend di gara dell’anno non è terminato come avremmo voluto - ha riferito il team manager Simone Barale - ma per come siamo partiti, abbiamo comunque raccolto informazioni importanti in vista della prossima gara, oltre ad aver conquistato un doppio podio con Fabio, che ha messo in pista una prestazione davvero incredibile, tanto più se si calcola il livello della Pirelli Cup 1000. I miei complimenti vanno a tutta la squadra per il lavoro svolto, nonostante le condizioni meteo”.

Il prossimo appuntamento è previsto per il 20/21 di maggio, sul circuito romano di Vallelunga.

La Black Racing ringrazia tutti quanti hanno assicurato il loro supporto anche per la stagione agonistica in corso: TOP Serramenti, Poppi Clementino S.p.A., DG Porte, TOP Serramenti Design, Magazzini Edili Tontine, P.D. Impresa Edile, Gastaldi Officine S.r.l., CTM S.r.l., Erre.gi S.r.l., Moss S.r.l., Dott. Andrea Mascarello, Tipolito Martini S.r.l., Proforma Consulting, Isaema Solution, Marco Fiorini, Panetteria d'Angelo, D&B Automazioni, Distribuzioni Grafiche Fantino, Sine Cura, Sirp, Soft System S.r.l., SNG Europa S.r.l., MCR Coperture. Si ringraziano inoltre i partner Penny Racing Service, WRS Italy, Magigas, Graph-Art, Vircos e Al Cappello Alpino per il loro supporto tecnico.