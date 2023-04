Il cane Ares, accudito nel rifugio Cavour, ha trovato famiglia

Ares era stato segnalato anche sulla nostra testata: un cane sempre contento e giocherellone, in cerca di famiglia per sempre. Sono passati alcuni mesi durante i quali è stato accudito in un rifugio. Ora la bella notizia: è stato adottato.

TargatoCN ospita la lettera di ringraziamento di una volontaria.

"Sono una volontaria che desidera rivolgere un sentito grazie per la bella adozione di Ares a tutto lo staff del “rifugio di Cavour”. In particolare al signor Davino Fazia, che si è prodigato con professionalità e amore, accompagnando lui stesso Ares nella nuova famiglia.

Questa è una delle tante storie a lieto fine del rifugio cavourese, realizzato nel 1997 e magistralmente gestito per assicurare agli animali benessere e serenità.

Gli "amici a quattro zampe" hanno bisogno di cure e di cibo, motivo per quale colgo anche l'occasione per invitarvi, in occasione della denuncia dei redditi, a donare il 5% per mille a questo rifugio (Codice fiscale del rifugio 94550440013).

Lunga e felice vita ad Ares e alla bella famiglia che lo ha adottato".