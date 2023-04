Assegnati a Volpiano e Giaveno i titoli di staffette: Atletica Mondovì protagonista con 3 titoli, 4 argenti di categoria e 1 bronzo assoluto (FOTO)

Il week end del 22 e 23 aprile è stato interamente dedicato all’assegnazione dei titoli regionali di staffette. Il Comitato Regionale ha scelto di tornare all’organizzazione pre-covid sdoppiando le sedi di gara: sabato a Volpiano la pista del “Carlo Lievore” ha ospitato le categorie giovanili, mentre domenica a Giaveno sono scesi in campo gli assoluti.

Oltre 1800 atleti gara nella due giorni con 1200 partenti tra i giovani, conferma evidente di un movimento in netta ripresa, a cominciare dai numeri.

Grandi soddisfazioni sono arrivate per i colori monregalesi con l’Atletica Mondovì Acqua – S. Bernardo tornata a fare la voce grossa anche in regione con 3 titoli, quattro argenti e un bronzo, pesantissimo, assoluto.

Il bronzo è stato conquistato a Giaveno dalla 4x100 Junior composta da Alice Boasso, Sofia Sannino, Francesca Bilardo e Rebecca Roà che ha completato la gara in 49”38 dietro alle torinesi del Cus Torino (48”60) e all’impendibile Novatletica Chieri vincitrice in 47”95 (in squadra anche le azzurre Clarissa Vianelli e Agnese Musica). Doppia premiazione perché il risultato vale anche il 2° posto di categoria tra le Junior dietro Chieri. Le stesse quattro sono poi scese in pista sulla 4x400 dove hanno raccolto il successo di categoria con il crono di 4’07”35 e si sono piazzate al 4° posto assoluto a pochi decimi dal terzo gradino del podio (vittoria per Cus Torino in 3’56”64).

La 4x100 allievi composta da Jhonny Dell’Agnola (che ha sostituito in extremis Luciano Cillario infortunato), Armin Ficano, Valerio Cerri e dal rientrante Lorenzo Vera, ha centrato il successo di categoria in 44”39, crono che li colloca in un eccellente 6° posto assoluto e che rappresenta il minimo di partecipazione per i campionati italiani.

Ottima performance della staffetta assoluta di Beccaria, Cerri, Mamino e Sanna capaci di scendere a 44”99 chiudendo al 9° posto (in gara anche la staffetta C allievi di Savane, Prette, Pecollo e Sito in 48”16).

Successivamente la 4x400 è salita sul secondo gradino del podio tra gli allievi sfiorando, all’esordio, il minimo per i campionati italiani di categoria in 3’37”49 (Savane, Ficano, Prette, Dell’Agnola): sicuramente un obbiettivo ampiamente alla portata.

Molto bene anche la squadra assoluta composta dal master Eligio Boggione in grande forma, Cristian Mamino, Lorenzo Pecollo e Gabriele Beccaria) che ha chiuso in 4’40”32 per la soddisfazione dei tecnici Andrea Pace e Marco Chiecchio.

A Volpiano, dove sono andate in scena le staffette giovanili, la copertina è dedicata alla grandissima prestazione della staffetta veloce 4x100 cadetti capace di centrare un prestigioso successo con il crono di 46”62 davanti a Cus Torino e Atletica Rivoli: un titolo che nella decennale storia dell’Atletica Mondovì non era ancora mai stato conquistato e un crono (ampiamente ancora migliorabile visto le esitazioni su alcuni cambi) che rappresenta il nuovo record societario, collocando Lorenzo Lequio, Giacomo Provera, Andrea Auddino e Tommaso Baudino al 4° della graduatoria italiana del 2023. In gara anche la seconda squadra che si è ottimamente difesa in 50”64 (Beccaria, Lombardo, Trosso, Della Piana).

I due argenti sono andati alla 4x100 e alla 3x800 ragazzi. Nella prima Simone Bongiovanni, Lorenzo Marino, Danilo Prato Carboneri e Francesco Simbula hanno chiuso in 53”79 alle spalle del Safatletica di Torino (52”79) mentre nella staffetta del mezzofondo Simone Bongiovanni, Lorenzo Marino e Matteo Restagno si sono dovuti inchinare all’Atletica Alba: 7’31”10 contro 7’54”04.

Tra le donne, la 4x100 cadette si è migliorata nonostante qualche imperfezione sui cambi e si piazza al 6° posto con Lucia Chiecchio, Alessia Tacchini, Paola Ambrosio e Anna Mamiedi in 52”70 (Settimense campione in 50”59), mentre la 3x1000 di Baudissone, Preve e Botto chiude in 10’55”95 crono che vale la 10ª piazza (1ª Dragonero). Ottavi Giorgio Comino, Leonardo Bongiovanni e Antonio Boetti sulla 3x1000 cadetti in 9’23”81. Tra le ragazze infine si segnala il bel 5° posto della 4x100 composta da Balbo, Galli, Borra, Sigaudo in 56”71 e il 7° di Sole Siguado, Teresa Basso e Cecilia Balbo nella 3x800 in 8’30”66.

Fabio Boselli presidente dell’ASD Atletica Mondovì commenta: “Il weekend ha confermato con i risultati la crescita del livello di competitività della nostra società. Le staffette sono la misura del valore del grande lavoro svolto dai tecnici: serve un gruppo forte e coeso che lavori in sinergia per lo stesso obbiettivo; i titoli regionali, i podi e i piazzamenti nei primi posti lo dimostrano. Erano ormai anni che non raggiungevamo questi livelli. Nelle prossime gare i nostri ragazzi punteranno a migliorarsi per presentarsi al meglio in vista dei campionati individuali e di società”.

Queste le altre staffette al via:

3x800 Ragazzi: Santo Lorenzo - Chiecchio Nicola - Prato Carboneri Danilo 8’48”85

4x100 Cadette: Sito Laura - El Adham Sara - Rovere Matilda - Priola Giulia 55”26; Baudissone Brigitte - Lingua Caterina - Preve Alice - Botto Alice 56”30

3x1000 Cadetti: Toppino Giulio - Bertone Giorgio - Papaleo Alberto 9’59”64

4x100 Ragazze: Garelli Lucrezia - Bertone Noemi - Basso Teresa - Nzunzu Nelise Anais 59”38, Gagino Emma Louise - Musso Sofia - Mameli Cecilia - Mancardi Alice 61”36