Festa Racconigi Cycling Team al "Trofeo Bussolati Asfalti”, trionfa Arianna Giordani

Esaltante trionfo per il Racconigi Cycling Team nell'edizione 2023 del “Trofeo Bussolati Asfalti”, gara junior andata in scena sulle strade emiliane di Bianconese di Fontevivo, in provincia di Parma.

Ad alzare le braccia al cielo al termine di una volata regale è stata la talentuosa atleta al primo anno di categoria Arianna Giordani, che ha regalato la prima grande gioia stagionale alla formazione presieduta da Silvio Traversa e diretta in ammiraglia dall'esperto tecnico Claudio Vassallo.

Le 91 atlete che hanno risposto all'invito degli organizzatori della Scuola Ciclismo Parma A.S.D. si sono date battaglia per 76,2 chilometri, spalmati lungo le strade di un circuito cittadino completamente pianeggiante, lungo 12700 metri, ripetuto per sei volte. I vari tentativi di fuga sono stati annullati agevolmente dalle squadre con le atlete più avvezze alla volata, che non si sono lasciate sfuggire l'occasione di giocarsi allo sprint il gradino più alto del podio. Sprint che non ha avuto storia ed ha premiato la piacentina di Gerbido Arianna Giordani, al suo primo alloro nella nuova categoria.

"Sono davvero entusiasta per questo fantastico successo - ha affermato una raggiante Arianna Giordani al termine della competizione - nei piani tattici della squadra Elisa Roccato ed io avremmo dovuto tirare la volata ad Asia Rabbia, già a podio quest'anno sulle strade di San Miniato. Purtroppo il finale di gara è stato molto caotico. Quando sono partita a circa 500 metri dal traguardo mi sono accorta di non avere più Asia a ruota, ma nello stesso tempo avevo guadagnato qualche metro di vantaggio sulle dirette avversarie. A quel punto ho stretto i denti, dando tutto fin sulla linea d'arrivo ed ecco qui: la mia prima vittoria stagionale! Questo successo, davvero inaspettato, mi ripaga del duro lavoro svolto, soprattutto nei lunghi mesi invernali. Le gare pianeggianti, adatte alle 'ruote veloci' del gruppo, sono le mie preferite, per questo sapevo di poter dire la mia. Dedico questa vittoria a tutta la mia fantastica squadra, una vera e propria famiglia allargata, che mi segue e mi sostiene anche giù dalla bici. La dedica, ovviamente, va estesa anche alla mia famiglia, che mi è sempre molto vicina, soprattutto in quest'ultimo periodo non proprio fortunato."

Unica nota negativa della giornata è la rovinosa caduta che ha visto coinvolta Marina Filimon. La sfortunata atleta del Racconigi Cycling Team ha subito una frattura scomposta della clavicola, che dovrà essere operata nelle prossime ore. Il presidente, tutto lo staff e le atlete della squadra cuneese sono vicine a Marina e la aspettano al più presto in sella alla sua bicicletta.

ORDINE D'ARRIVO “TROFEO BUSSOLATI ASFALTI” A BIANCONESE DI FONTEVIVO (PR):

1) Giordani Arianna (Racconigi Cycling Team) Km 73,500 in 1h54'00” alla media di 38,684 Km/h

2) Brillante Romeo Serena (Valcar - Travel & Service)

3) Grassi Vittoria (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink)

4) Miotto Giulia (Breganze - Millenium)

5) Milesi Silvia (Isolmant - Premac - Vittoria)

6) Zambelli Alessia (Isolmant - Premac - Vittoria)

7) Cerofolini Francesca (Ciclismo Insieme)

8) Tottolo Elisa (UC Conscio Pedale del Sile)

9) Sklyarova Yelizaveta (Zhiraf Guerciotti Toscano)

10) Costantini Romina (UC Conscio Pedale del Sile)