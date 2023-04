Moretta, nel campo sportivo domani si disputano i Quarti di Finale del Torneo delle Regioni di calcio

Gli impianti sportivi di Moretta sono stati scelti dalla Lega Nazionale Dilettanti per disputare martedì 25 aprile, quattro partite dei quarti di finale del Torneo delle Regioni che quest’anno si disputa in Piemonte.

Oltre a Moretta, nella nostra Provincia, sono stati selezionati anche i campi da calcio di Cuneo, Centallo e Mondovì.

Il sindaco di Moretta Gianni Gatti ha preso parte sabato 22 aprile, alla cena di gala dedicata all’evento, tenutasi a Torino a Palazzo Madama, assieme ad altri sindaci delle città del Piemonte in cui si disputano le partite.

Hanno partecipato alla serata molte autorità tra cui il Senatore Giorgio Bergesio, l’assessore regionale allo sport Fabrizio Ricci, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete e i dirigenti delle squadre giovanili.

Nell’occasione il sindaco Gatti, assieme agli altri suoi omologhi presenti alla kermesse, ha ricevuto in dono una vera e propria maglia da calcio che riporta il suo cognome e il numero 23 corredata dal logo della Regione Piemonte.

La 59ª edizione del Torneo di calcio a 11, ha preso il via lo scorso venerdì 21 aprile e si concluderà il prossimo giovedì 27. È tornato in Piemonte dopo tredici anni. Si gioca nelle varie Province sull’intero territorio regionale, (e in Valle d’Aosta).

Protagoniste sono le categorie Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile riunite in un unico grande evento.

Era dal 2019 che il torneo non si svolgeva in tutta Italia, causa pandemia. Dopo quattro anni di attesa, tutti i Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti si sono ritrovati insieme per vivere un momento di confronto e di condivisione in occasione di una manifestazione che dal 1959 ha cambiato formula e introdotto nuove categorie mantenendo però intatto il fascino di sempre.

Le gare in programma sono 142 con il coinvolgimento di quasi 2000 persone tra atleti, dirigenti, tecnici e arbitri.

“Siamo orgogliosi – dice il sindaco di Moretta Gianni Gatti - che i vertici della Lega Nazionale Dilettanti abbiano scelto il nostro campo da calcio per disputare i quarti di finale del Torneo delle Regioni. È un impianto di ultima generazione, inaugurato nel novembre del 2021 sul quale, come Amministrazione comunale, abbiamo fatto un grande investimento.

Si giocheranno quattro partite, due al mattino e due al pomeriggio. Non si conoscono ancora le squadre che disputeranno gli incontri sul nostro campo sportivo comunale perché si stanno qualificando in questi giorni, visto che le partite sono iniziate il 21 aprile.

Mi auguro – conclude il sindaco - che le quattro partite dei quarti di finale, che si giocheranno martedì 25 aprile a Moretta, ad ingresso gratuito, siano anche l’occasione per promuovere e scoprire le eccellenze del nostro territorio”.