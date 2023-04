Tennistavolo: l' A4 Verzuolo fa incetta di medaglie ai Campionati Italiani Giovanili

Pioggia di medaglie d’oro per l’A4 Verzuolo ai Campionati Italiani Giovanili.

Gli atleti verzuolesi hanno infatti conquistato ben 5 titoli italiani nelle prime giornate della kermesse tricolore in programma a Terni.

Il primo titolo è stato conquistato nella gara maschile a squadre della categoria Under 17. La formazione verzuolese, guidata da Vasilii Gushchin e composta da Andrea Garello, Flavio Bertolini e Simone Garello, dopo aver superato con grande sicurezza i vari turni eliminatori, ha raggiunto la finalissima nella quale ha prevalso, con il punteggio di 3 a 2, sulla formazione del Milano Sport.

La 2^ medaglia d’oro è arrivata nella gara di doppio misto della categoria Under 15 che ha visto Simone Garello , in coppia con la torinese Candela Sanchi, superare per 3 a 2 il duo torinese Davide Simon - Sofia Minurri.

Il 3° titolo è stato conquistato da Andrea Garello che, in tandem con Giacomo Allegranza del Cus Torino, ha vinto la gara di doppio maschile Under 17 sconfiggendo per 3 a 1 in finale la coppia campana Attilio Serti - Giuseppe Calarco.

È stato poi il turno di Carlotta Falcone che, insieme ad Emma Sereno Regis del Tennistavolo Torino, si è messa al collo la medaglia d’oro nella gara di doppio femminile della categoria Under 17, prevalendo per 3 a 2 in finale sulla coppia casertana Maria Ciaramella – Marianna Porzio.

La quinta medaglia d’oro è arrivata ancora grazie a Simone Garello che, in tandem con il torinese Simon Davide, ha vinto la gara di doppio maschile Under 15 superando per 3 a 2 nella combattutissima finale il duo toscano Oliver Mankowski - Sirio Meloni.

Oltre a questi exploit sono arrivate anche due medaglie di bronzo conquistate ancora dai fratelli Andrea e Simone Garello che sono saliti sul 3° gradino del podio nelle gare di singolo delle categorie Under 17 ed Under 15.

Nei prossimi giorni scenderanno invece in campo gli atleti delle categorie Under 11 ed Under 13.