Terza al “Soule on pole”, la performer saluzzese Elena di Trani vola ai mondiali di pole dance

Ancora una medaglia per Elena di Trani, ballerina e performer di 36 anni che vive a Saluzzo. Nel fine settimana è arrivata terza al “Soul on pole”, categoria “Contemporary Expert”. Si tratta di una competizione internazionale di pole dance che si è svolta a Legnano (MI) sabato 22 e domenica 23 aprile. Una medaglia di bronzo che le vale l'accesso, per la terza volta, al World Pole Art: i mondiali di pole dance.

Fresca di medaglia al Pole Art Italy con l'amica Lisa Mozzone, Elena di Trani questa volta ha gareggiato da sola: “Ho amato sentire ogni piccolo accento di questa melodia . Ho amato sentire la gioia e il dolore che la danza mi ha sempre provocato, lei che resterà per sempre il mio primo amore. Ringraziamenti speciali a Lisa Mozzone che mi ha accudito come una bimba durante i miei attacchi di ansia notturni e a tutte le persone che mi hanno mandato e che continuano a mandarmi messaggi. Sono felice di essere arrivata al cuore di ognuno di voi”.

Elena Di Trani è insegnante, ballerina e performer, ha lavorato per diverse compagnie e agenzie con date in tutta Italia. Nel 2016 ha preso il diploma nazionale di insegnante di pole dance di primo e secondo livello rilasciato dall’Acsi che la iscrive nell’albo italiano insegnanti. Ha partecipato a competizioni nazionali e internazionali con ottimi risultati.

Nel 2021 inoltre si diploma come ufficiale di gara di pole sport tramite la federazione internazionale POSA e come ufficiale di gara CSEN giudicando i campionati italiani POSA nel 2021, la coppa Italia Csen nel 2021 e il campionato regionale del Piemonte nel 2022.