25 aprile, Gancia (Lega): "Basta contrapporsi, è tempo di sbaraccare curva sud e curva nord"

"A 78 anni dalla fine dell'occupazione nazifascista è tempo di lasciarci alle spalle il fanatismo da stadio con l'immancabile contrapposizione di curva Sud e curva Nord e di provare una buona volta a ragionare in tutta onestà e trasparenza. Il Novecento, secolo breve eppure denso di atroci totalitarismi, non merita d'essere brandito come una clava da due schieramenti l'uno contro l'altro armati".

Così l’onorevole Gianna Gancia, europarlamentare cuneese della Lega, a margine della visita del Capo dello Stato Sergio Mattarella a Cuneo in occasione del 25 aprile.