All’Iris di Dronero l’orazione di Massimo Giannini in occasione del 25 aprile

Dronero, medaglia d’oro al valore militare: una città che non smette di ricordare. È iniziato con le toccanti e solenni commemorazioni ai monumenti in onore dei caduti questo 25 aprile.

Molte le persone che hanno voluto partecipare a questa importante giornata, fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Dronero ed organizzata in collaborazione con ANPI - sezione di Dronero e Valle Maira, museo civico Luigi Mallé ed associazione Circolo Culturale Clandestino.

Alle ore 9:30, presso il cinema teatro Iris si è svolta poi la celebrazione, con l’orazione ufficiale di Massimo Giannini, direttore di “La Stampa”. I partecipanti sono stati accolti in sala dalla voce della giovane e talentuosa Adele Gertosio, accompagnata alla tastiera da Pinuccio Gertosio ed alla chitarra da Alberto Savatteri.

Presenti il sindaco di Dronero, Mauro Astesano, con il vicesindaco Mauro Arnaudo, l’assessore Carlo Giordano ed il consigliere Pierluigi Balbi, il presidente ANPI - sezione di Dronero e della Valle Maira Alessandro Mandrile, il comandante della Polizia Locale Oreste Uberto, il presidente UNCEM Piemonte Roberto Colombero, il vicepresidente di Slow Food e dell’Università di Pollenzo Silvio Barbero, nonché i sindaci e le autorità dei Comuni di Roccabruna, Busca, Caraglio, Villar San Costanzo e Racconigi.

“1 gennaio 1948: una data importante, la data in cui è entrata in vigore la nostra Costituzione ed oggi noi ne festeggiamo i 75 anni. Nei cinque anni precedenti, ci erano stati così tali sconvolgimenti che ci hanno permesso e ci permettono di vivere in democrazia e pace da quasi 80 anni.” Il presidente ANPI - sezione di Dronero e Valle Maira Alessandro Mandrile ha ricordato il valore del 25 aprile e cosa ha portato al popolo italiano, il suo prezioso significato, ringraziando le autorità civili e militari presenti.

A prendere la parola il sindaco di Dronero Mauro Astesano: “Come sindaco ho anche il compito di far effettuare il giuramento ai nuovi cittadini italiani. L’ultimo atto è proprio il giuramento sulla Costituzione, che viene poi loro omaggiata dal Comune come ad esempio si fa anche con i diciottenni. Io quando la consegno, oltre ad invitare alla sua lettura, sottolineo sempre come essa sia il frutto della lotta partigiana, della guerra di Liberazione, dell’impegno, dei sacrifici e della vita di tanti giovani.” Insieme al sindaco, il vicesindaco del Consiglio Intercomunale dei Ragazzi Francesca Boglione: un coinvolgimento attivo da parte dei giovani, nell’importanza del custodire e tramandare la storia, capire e scegliere i valori del rispetto e dell’uguaglianza.

Sul palco, presentato dal presidente ANPI - sezione di Dronero e Valle Maira Alessandro Mandrile, è salito poi Massimo Giannini, direttore del quotidiano “La Stampa”. Un’orazione, la sua, che ha ripercorso importanti momenti e parole della storia, personaggi come Duccio Galimberti, Benedetto Croce, Piero Calamandrei, Liliana Segre e di altri nomi il cui impegno nei confronti della democrazia e dell’antifascismo risuona ammirevolmente. Parole colme di riconoscenza quelle di Giannini, di riflessione e consapevolezza: “Ci sono oggi in Italia intellettuali che sostegno che la nostra storia è fatta anche di necessario oblio e di opportune dimenticanze. Cosa vuol dire? Noi dovremmo far calare l’oblio su quanto è accaduto? No, mi dispiace, io non ci sto. Io credo che dobbiamo dire no all’oblio e ricordare sempre, perché anche quando l’ultimo partigiano ci avrà lasciati noi sapremo continuare a tramandare il significato profondo della democrazia, della libertà e dell’antifascismo.”

Un lungo applauso al termine dell’orazione, con la consegna a Massimo Giannini di due libri sui partigiani di Carlo Giordano, uno dei quali, “Un garibaldino racconta. Una memoria di resistenza di ribelle umanità”, scritto in collaborazione con Piercarlo Grimaldi. Al direttore, inoltre, sono stati consegnati il calendario dell’ANPI il fazzoletto tricolore che, visibilmente emozionato, ha subito indossato.

All’importante celebrazione di questa mattina hanno partecipato anche gli studenti della scuola primaria e quelli dell’AFP di Dronero. Da parte loro la lettura di alcuni scritti sui partigiani, il ricordo di figure importanti, come ad esempio quella don Giovanni Raviolo, ed un canto dedicato, “La guerra di Piero” di Fabrizio De André. Presenti i docenti, la dirigente scolastica Vilma Margherita Bertola ed il direttore generale dell’AFP Ingrid Brizio.

Sul palco un cartellone realizzato dagli alunni della primaria. “Siamo liberi…” si legge: all’interno sono disegnate due mani, dalle quali si liberano in volo farfalle verdi, bianche e rosse. La voce magnifica di Adele Gertosio conclude la celebrazione, in una delicata ed emozionante interpretazione di “Bella Ciao”.