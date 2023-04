Diario da Kiev: anche in Ucraina è arrivata la primavera, ma il conflitto ancora non si ferma [FOTO]

Mentre in Italia festeggiamo un evento importante, 25 aprile, l’anniversario della liberazione, la festa della resistenza, nel ricordo di una fase tragica della nostra storia, in giro per il mondo continuano a esserci le guerre. Una festa che da una parte deve rendere omaggio e onore a chi ha sacrificato la propria vita per permettere a noi, oggi, di averne una migliore, ma dall’altra parte ricordarci cos’è stato, affinché non si ripeta mai più, né nel nostro Paese, né altrove.

Purtroppo, non lontano da noi, la guerra invece prosegue, una guerra iniziata poco prima dell’inizio della primavera dello scorso anno, quella che vede come teatro di battaglia gran parte dell’Ucraina.

Torniamo a parlarne attraverso i racconti di Bogdana Ruda, che da mesi è per noi un canale aperto da quei territori massacrati.

In Ucraina è finalmente arrivata la primavera. Siamo riusciti a sopravvivere a un inverno che sembrava inevitabilmente brutale e difficile. I russi hanno sistematicamente bombardato il nostro sistema energetico, cercando di lasciarci senza elettricità e riscaldamento. Ci sono stati molti blackout: è stato difficile. Ma gli ucraini, sono forti, sanno arrangiarsi, un po’ come gli italiani, sono resilienti e trovano una via d'uscita a tutto.

Ci sono stati tanti bombardamenti massicci, ma in ogni città, ad ogni bombardamento, comparivano sempre più generatori. Sembrava di vivere in un immenso alveare, dove il ronzio è costante. Nonostante questo, ognuno ha cercato di adattarsi, sono rimasti aperti i piccoli caffè di strada, così come i parrucchieri, i bar, i negozi e i grandi supermercati.

I lampioni nei cortili e nelle strade non funzionavano, le case erano senza corrente elettrica, ma l’azienda di stato per l’energia elettrica ha sempre lavorato per cercare di ripristinare le reti e tenere tutto sotto controllo. La rete elettrica è stata riparata e sono state programmate delle sospensioni di energia per evitare di avere dei sovraccarichi, soprattutto nelle zone bombardate dove dovevano essere effettuate le riparazioni maggiori.

Oggi fortunatamente tutto funziona come prima e quella che penso fosse l’intenzione dei russi, di lasciare gli ucraini al buio e al freddo, credo sia fallita.

Tutto questo, lo devo dire, anche grazie alla natura, che sembrava fosse dalla nostra parte. Personalmente non ricordo nella mia vita di aver vissuto un inverno così caldo.

Comunque, anche oggi i bombardamenti sull'Ucraina non finiscono. Solo che ora hanno una diversa sistematicità. Di recente, i raid aerei nella capitale sono diminuiti. Questo probabilmente anche perché, in questo anno, le nostre forze di difesa aerea sono cresciute molto, hanno ottenuto risultati incredibili, abbattendo e distruggendo quasi tutti i missili e le bombe che venivano lanciate sulle nostre teste.

Su questo mi permetto di dire, pensando di parlare a nome di molti miei connazionali, siamo molto grati a tutti quei Paesi che ci sostengono e ci forniscono attrezzature militari, perché possiamo resistere, solo finché avremo gli aiuti e le giuste tecnologie per respingere gli attacchi russi.

Purtroppo, nell'est e nel sud dell'Ucraina si combatte ancora attivamente. Nel Donbass, a Bakhmut, la città che è stata soprannominata “la fortezza” e ormai considerata un simbolo della resistenza ucraina, viene bombardata e assaltata ogni giorno con ogni mezzo dalle truppe russe.

Provano a conquistarla attraverso truppe a piedi, artiglieria e attacchi aerei, ma le forze ucraine resistono. Forse a qualcuno, in Italia, questo può ricordare qualcosa che ha vissuto o che ha sentito nei racconti dei padri o dei nonni: uomini nelle trincee, immersi nel fango fino alle ginocchia, lungo strade ormai rese impercorribili in auto, che resistono! E ci riescono!





Per me è spaventoso solo pensare che quei luoghi, dove fino a un anno fa si poteva andare in estate in vacanza, oggi sono un inferno. Non riesco a rendermene conto.

All’inizio le persone venivano evacuate da Bakhmut nel villaggio di Chasiv Yar, oggi questo non è più possibile, perché ci si può arrivare solo da una strada che viene bombardata quotidianamente; quindi, vengo evacuate ancora più lontano dalla città.

La regione di Zaporizhzhia, compresa la città di Melitopol, è ancora sotto occupazione, lo stesso vale per la città di Mariupol.

Nel sud, nella regione di Kherson, a situazione non cambia e il territorio vive in grade sofferenza. Parte della regione è ancora sotto occupazione, ormai da più di un anno.

Le truppe russe mantengono la posizione sul lato sinistro della città di Kherson e ogni giorno ci sono bombardamenti, che colpiscono la città e l’area circostante.

La regione di Kiev, invece, è stata liberata da tempo e alcune città e villaggi hanno già festeggiato il loro primo anniversario a un anno dalla liberazione.

Parlo di città come Borodyanka, vicino a Kyiv, Bucha, Irpin, Makariv, bombardate incessantemente e intensamente dalle truppe russe. Attraverso i video e le immagini, tutto il mondo ha visto le atrocità che sono state commesse in queste città: convogli di auto con civili che cercavano di fuggire bombardati, persone legate e fucilate per strada, migliaia di persone uccise e torturate.

Anche i sobborghi orientali - Brovary e Lukianivka - sono liberi da un anno e, fortunatamente, non vedono più colonne di veicoli russi sulle loro strade, come un anno fa.

Rimangono i segni del passaggio delle truppe russe, ancora visibili in ogni città, ma le case vengono ricostruite a poco a poco e i segni allo stesso modo spariranno.

Il 2 aprile l'esercito ucraino ha ripreso il controllo dell'intera regione di Kiev, ponendo fine alla sua occupazione.

Oggi, ognuno ha chiaramente scelto una posizione. Molte persone sono andate in guerra, molte altre hanno scelto di aiutare dalle retrovie facendo volontariato. Le imprese si stanno impegnando per cercare di sostenere l’economia e i giornalisti, come noi, stanno cercando di essere sempre presenti, diffondere notizie e non far dimenticare al mondo che in Ucraina c'è ancora una guerra.

I bombardamenti in Ucraina continuano ogni giorno. Le persone muoiono ogni giorno. Ogni giorno le case vengono distrutte, la gente rimane senza nulla. Ogni giorno, militari e civili vengono portati negli ospedali.

Sono passati 425 giorni dall'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia. Resistiamo. Stiamo combattendo. Non ci arrenderemo. Slava Ukraïni! Herojam slava!.

La collega Bogdana Ruda conclude il suo racconto con quello che è ormai considerato il “saluto nazionale” ucraino, nato durante la guerra d’indipendenza del 1917, poi divenuto saluto ufficiale delle forse armate ucraine nel 2018 e successivamente, riconosciuto a livello internazionale con lo scoppio dell’attuale guerra nel 2022. In lingua originale è scritto: Слава Україні!? Героям слава!? il suo significato è: Gloria all’Ucraina! Gloria agli Eroi!