Finanziati con fondi Fesr i lavori di riqualificazione alla scuola dell’Infanzia di Moretta

Sarà un’estate di lavori alla scuola dell’Infanzia di Moretta. Il Comune ha ottenuto il finanziamento di 178 mila euro per i lavori di riqualificazione energetica dell’immobile in via Pallieri. Si tratta di fondi Fesr-Pon finanziati con il bando “Next Generation Eu – Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica” promossi dal Ministero per la Transizione Ecologica.

"Quando abbiamo presentato domanda di finanziamento al bando di gara – spiega il sindaco di Moretta Gianni Gatti – eravamo pronti con il progetto e l’affidamento dei lavori dopo gara d’appalto, condizione necessaria per poter accedere ai fondi. In estate è già in programma l’intervento per l’antisismica. Con quest’ulteriore tassello potremo sostituire tutti i serramenti esterni e le tapparelle, migliorando l’efficienza energetica e la qualità dell’ambiente interno della scuola".

I lavori sono stati affidati alla ditta Dfc Srl di Bartolo Giuseppe di Revello.