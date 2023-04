In attesa di Mattarella Borgo celebra il 25 aprile in piazza Liberazione

In attesa della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la città di Borgo San Dalmazzo ha inaugurato la giornata del 25 aprile con una breve cerimonia in piazza Liberazione.

Alla presenza della sindaca Roberta Robbione, della parlamentare Chiara Gribaudo, del Presidente ANPI Provinciale Paolo Allemano, della Presidente Anpi Borgo e Valli Maddalena Forneris e del comandante della Stazione Carabinieri di Borgo Antonio Sollazzo, è stata deposta la corona con omaggio ai Caduti.

Nel pubblico tutta la Giunta e i consiglieri comunali borgarini.

A seguire corteo verso il Cimitero cittadino con deposizione della corona di alloro presso il “Sacrario partigiano”, quindi la Santa Messa presso il Cimitero cittadino.