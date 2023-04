La Festa del Socio, Società Operaia di Mutuo Soccorso, a Valdieri

Nella giornata di domenica 23 aprile 2023 si è svolta presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Valdieri la Festa del Socio. Suddivisa in tre parti, nella prima parte della mattinata nel tesseramento dei nuovi e vecchi soci, nella seconda parte nell’assemblea, e nella parte festiva vera propria del pranzo.

Nell’Assemblea il presidente del Direttivo SOMS Stefano Lovera, ha ringraziato chi era presente, tracciando un quadro sulla ripresa dopo i due anni di Pandemia della Attività presso la Società Operaia. La voglia è quella di creare interscambi fra le varie associazioni del Comune per permettere una maggior offerta turistica per il territorio ponendo al centro la stessa Società Operaia come appoggio per le varie associazioni. Come evidenziato anche dal Segretario Diego di Tullio la SOMS offre ai turisti e paesani stessi un servizio di assistenza Sanitaria, Legale, Tecnica, Grafica e soprattutto ricreativa. Si stanno portando avanti progetti legati all’Assistenza Medica, attraverso la presenza infermieristica .

La parte legale seguita dall’Avvocato Carlo Emanuele Giordana, che con il suo intervento introduce la parte economica del Bilancio. Gli interventi finali del Sindaco di Valdieri Guido Giordana legati alla tradizione ed al ricordo di chi in questi anni hanno lasciato il proprio contributo alla SOMS di Valdieri e del Presidente dell’Ente Parco Aree Protette Alpi Marittime, Pier Mario Giordano riguardanti la parte turistica ricettiva concludono la parte iniziale della giornata, che prosegue con il pranzo. Si ringraziano per la partecipazione Il Sindaco del Comune di Valdieri Guido Giordana, Il Presidente dell’Ente Parco Alpi Marittime Pier Mario Giordano, tutte le associazioni del territorio del Comune di Valdieri, ed il Gestore e personale della Costancia Trattoria, e si da appuntamento al sabato 13 maggio 2023 dove la SOMS taglierà un nuovo ed importante traguardo i 140 anni dalla sua fondazione.