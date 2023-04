“L’intelligenza del suolo e la nostra stupidità": convegno a Cuneo

Venerdì 28 aprile, presso il CDT (Centro di Documentazione Territoriale), in largo Barale a Cuneo, dalle 20,30 alle 23 si terrà il convegno “L’intelligenza del suolo e la nostra stupidità - Come distruggere una risorsa vitale” organizzato da Legambiente Cuneo e Pro Natura Cuneo.

Il consumo e il degrado del suolo continuano senza sosta: in Italia vengono distrutti due metri quadrati di suolo ogni secondo. Incuranti della importanza di questo bene comune, basilare anche per la nostra esistenza, la politica locale e nazionale, l’agricoltura intensiva trattano il suolo, risorsa non rinnovabile, come un bene di consumo o un semplice supporto senza considerarne le molteplici, fondamentali funzioni e servizi ecosistemici alla base della vita stessa. Qui sta la nostra grande stupidità.

Dopo l’introduzione di Domenico Sanino, giornalista e presidente di Pro Natura Cuneo, Paolo Pileri, docente di Pianificazione e progettazione urbanistica al Politecnico di Milano interverrà su “L’intelligenza del suolo - Salvare dal cemento l’ecosistema più fragile”; a seguire l’intervento di Gilles Domenech (Francia), agronomo e grande esperto di suolo sul tema “Coltivare su suolo vivente - Il fondamento per alimenti sani e un ambiente migliore”.

Il convegno rientra nella programmazione per l’aggiornamento dei giornalisti italiani.

Ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili