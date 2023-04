Monchiero ha celebrato la Liberazione ricordando i suoi caduti: "Persone che hanno reso libera l’Italia di oggi" [FOTO]

Anche Monchiero non ha mancato di celebrare il 78° anniversario della Liberazione dall’oppressione nazifascista con una sentita cerimonia tenuta in mattinata e preceduta dalla santa messa che don Bartolomeo Rinino, coadiuvato dal diacono Nicolò Scalabrino, ha officiato presso la chiesa parrocchiale della Beata Vergine del Rosario, in suffragio di tutti i caduti durante la Guerra di Liberazione.

Presenti il sindaco Riccardo Ghigo, l’assessore al Commercio Mauro Bernocco, il consigliere Gianni Boschis, il presidente della Pro loco Walter Rovella e alcuni rappresentanti del Gruppo Alpini nonché il comandante della Polizia locale dell’Unione dei Comuni “Colline di Langa e del Barolo”, vice commissario Walter Peirano. Negli stessi minuti il vicesindaco Filippo Costa si recava a Cuneo per la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La celebrazione si è quindi spostata presso il monumento ai Caduti in piazza del Comune, per l’alzabandiera a cura del messo comunale Dario Porasso col giovane Federico Sappa. Don Bartolomeo Rinino coadiuvato dal Diacono Nicolò Scalabrino ha impartito la benedizione a tutti i defunti di ogni conflitto.

Nel suo discorso il sindaco Ghigo ha ricordato le persone civili, i militari e ciascuna donna e uomo di ogni estrazione sociale che durante la guerra di Liberazione morirono in favore dell’Italia libera. "E' mio preciso dovere – ha detto il primo cittadino – fare memoria perché le nuove generazioni da un lato sappiamo ricordare i fatti accaduti durante la Liberazione e dall’altro possano giungere al perdono di chi ha provocato tanto dolore".

Il sindaco ha quindi voluto ringraziare parroco e diacono, la Pro Loco e il Gruppo Alpini di Monchiero, la Polizia locale dell’Unione dei Comuni “Colline di Langa e del Barolo”, nonché tutte le persone presenti, sottolineando poi "l'importanza di simili momenti, delle manifestazioni semplici ma altamente simboliche che contraddistinguono le amministrazioni comunali che credono nei valori fondanti della nostra democrazia".