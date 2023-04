Oggi è il giorno di Mattarella: grande attesa a Cuneo [FOTO E VIDEO]

C'è grande attesa a Cuneo per la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi, 25 aprile, Festa della Liberazione.

Tanta gente in attesa dietro le transenne. Misure di sicurezza altissime.

Ad accogliere il Presidente Mattarella saranno in cinque: la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, il presidente della Regione Alberto Cirio, il presidente della Provincia Luca Robaldo, il Ministro della Difesa Guido Crosetto e il capo di Stato Maggiore della Difesa Giuseppe Cavo Dragone.

La visita inizierà intorno alle 11 a Cuneo, Medaglia d'Oro al Valor Militare, con la deposizione della corona al Parco della Resistenza. Seguirà una breve visita alla Casa Museo Galimberti, in occasione dell'80° anniversario dello storico discorso pronunciato da Duccio Galimberti sul balcone, quindi la cerimonia ufficiale al Teatro Toselli davanti alla platea di sindaci. Seguirà un briefing in Prefettura e il pranzo.

Il presidente della Regione Cirio: "Forte il legame di questa terra con il 25 Aprile. La guerra di Liberazione è stata combattute da tante donne e tanti uomini che sono i nostri nonni e bisnonni. Ecco perchè noi siamo geneticamente antifascisti. Abbiamo il dovere non solo di ricordare ma di mettere in pratica quel principio per cui la libertà non è mai scontata ma va conquistata giorno per giorno. La visita di Mattarella è per noi uno stimolo. Senza libertà non c'è futuro"