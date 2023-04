Per le vie di Mondovì partecipato corteo per la Festa della Liberazione [FOTO E VIDEO]

Un lungo corteo questa mattina, martedì 25 aprile, è partito da via Sant'Agostino, attraversando le vie della Città di Mondovì, per rendere omaggio ai monumenti ai caduti e celebrare la Festa della Liberazione.

Una programmazione un po' particolare quella di quest'anno che, ha visto l'organizzazione di più momenti, per consentire a tutti di seguire - in presenza o in collegamento video - gli appuntamenti nel cuneese che in giornata vedranno la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Boves.

Il corteo cittadino ha attraversato via Meridiana – piazza Cesare Battisti - via Marconi - ponte Cavalieri d’Italia - via Einaudi - via Cornice - via Delvecchio, fino a raggiungere il Monumento ai “Morti per la Libertà”, presso lo “Scalone” per la deposizione della tradizionale corona d'alloro.

Ripercorrendo via Cornice è poi stato reso omaggio al monumento ai caduti in piazza della Repubblica, per raggiungere infine ponte Cavalieri d'Italia, corso Statuto e il municipio.

"La Festa della Liberazione - aveva anticipato il sindaco Luca Robaldo - oggi a per la visita del Presidente Sergio Mattarella - e rappresentato a Mondovì dal vice Gabriele Campora e data Giunta - rappresenta per l'intera Comunità nazionale un momento di riflessione, approfondimento e commemorazione del sacrificio che è stato compiuto per donare al nostro Paese la libertà. Mondovì, città Medaglia di Bronzo al Valor Militare, celebra il 25 aprile con particolare intensità e con la memoria a quei concittadini che combatterono la tirannìa e l'oppressione riconquistando, attraverso le proprie sofferenze, l'orgoglio e la dignità di popolo libero. Un momento che in questo 2023 acquista ulteriore importante significato grazie alla presenza, in provincia di Cuneo, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, custode dei valori nati dalla Resistenza e le cui parole potranno essere ascoltate attraverso il collegamento video che verrà ospitato in sala "Scimè", la Medaglia d'Argento al Valor Militare che, con le sue gesta, ha illustrato questa pagina di storia della nostra città".

“Se oggi siamo qui è perché crediamo nei valori con i quali è stata scritta la nostra Costituzione e nella lotta partigiana." - ha detto il vice sindaco, Gabriele Campora - "La città di Mondovì con il sacrificio dei suoi caduti ha dimostrato la sua devozione alla patria in maniera esemplare. La Resistenza fu una sollevazione spontanea alla ricerca di giustizia e libertà. Richiamarsi a questi principi oggi è un monito contro il negazionismo, contro i nuovi fascismi. Dobbiamo impedire tutto questo per noi e per le nuove generazioni.”

Nel corso delle celebrazioni è intervento anche il consigliere provinciale Pietro Danna: “Quest’anno celebriamo 78 anni dalla Liberazione, in tutti i nostri comuni monumenti e cippi ricordano il sacrificio di chi sacrificò la propria vita in nome della libertà. Oggi più che mai dobbiamo respingere negazionismi e revisionismi. Viva l’Italia, viva la Costituzione e viva il 25 aprile”.

Dalle 12 in sala Scimè il collegamento video con il teatro "Toselli" di Cuneo per seguire l'intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.