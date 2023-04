Più di 400 persone alla “Fiaccolata per la pace e la libertà” a Verzuolo

La "Fiaccolata per la pace e la libertà" organizzata a Verzuolo lunedì sera, vigilia del 25 Aprile, ha visto più di 400 partecipanti sia della cittadina che provenienti dalla Valle Varaita, con loro numerosi sindaci.

La manifestazione organizzata dall’Anpi di Verzuolo-Valle Varaita, assieme all’Amministrazione Comunale, da decenni si tiene nel paese che da alcuni anni viene raggiunto anche dai cortei provenienti da Saluzzo e Manta.

Partito da via Europa, dove sono state consegnate le 400 fiaccole, il lungo serpentone di gente ha transitato in corso Re Umberto e si è fermato per un momento di raccoglimento davanti al monumento dedicato ai partigiani.

Cuore pulsante della manifestazione è stata piazza Martiri della Libertà dove la facciata del Municipio ha fatto da scenario alla suggestiva rappresentazione "Diritti in Chiaroscuro – parole e musica per illuminare le Libertà negate".

Tra giochi di luci e ombre gli studenti delle scuole medie verzuolesi, con gli attori della Compagnia Primo Atto di Saluzzo, hanno eseguito alcune letture riguardanti i tanti diritti negati nei Paesi del mondo.

I canti della tradizione partigiana, eseguiti dalla cantante Elisa Allione, hanno intervallato le letture che si sono concluse sulle note di «Bella Ciao» cantata da tutti i presenti.

Soddisfazione per la buona riuscita dell’evento è stata espressa da Dario Peirano presidente dell’Anpi di Verzuolo-Valle Varaita: “Siamo soddisfatti per i tanti partecipanti che hanno superato di gran numero quelli degli anni precedenti la pandemia. È stato molto apprezzata anche la rappresentazione in piazza Martiri che ha sostituito la tradizionale orazione ufficiale”.

Il 78° Anniversario della Liberazione è stato celebrato nella mattinata del 25 Aprile con la commemorazione ufficiale, alla presenza del sindaco Giancarlo Panero e degli amministratori comunali e delle associazioni combattentistiche cittadine nel Parco della Resistenza di Palazzo Drago.

Qui alcuni studenti delle medie e dell’Itis Rivora, assieme ai rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi, hanno eseguito alcune letture e riflessioni dedicate alla Costituzione e alla libertà.

Proprio alle nuove generazioni si è rivolto il sindaco Giancarlo Panero, durante il suo discorso ufficiale, ricordando che: “La libertà è una preziosa conquista quotidiana.

Fondamentale è il valore della scuola: primo, per rendere cittadini i giovani; secondo, per non essere esclusi dal e nel lavoro.

L’impegno è sostenere la Democrazia, perché senza libertà non c’è democrazia e, quindi, impegno a partecipare alla vita della comunità.

La Resistenza, oggi – continua Panero - è liberarsi dalle idee individualistiche per liberare l’Italia dalla povertà. La guerra è la madre di tutte le povertà ed oggi dobbiamo guardare oltre i nostri confini e alle numerose invasioni. Penso alla più recente, quella all’Ucraina e agli Ucraini ospitati a Verzuolo.

L’impegno deve essere quindi - conclude il sindaco - quello di disarmare la guerra ed impegnarsi per la Pace e per il rispetto della libertà contro l’invasore”.