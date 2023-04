Saluzzo, la nostra Costituzione "la più bella del mondo" e antifascista nell’anima

Oggi Saluzzo, martedì 25 aprile, la celebrazione ufficiale della Festa della Liberazione è iniziata in anticipo per consentire alle autorità di essere presenti a Cuneo, nella giornata speciale della visita del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha scelto la Granda per celebrare la Festa ed essere sui luoghi della Resistenza.

Il primo momento in piazza XX Settembre per la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti nei lager, a cui è seguito, ai Giardini della Rosa bianca al Monumento alla Resistenza, il momento delle riflessioni sul suo valore nel 78° anniversario, a tre generazioni di distanza dalla guerra partigiana del 1943-45.

Intorno al palco la corona di labari delle associazioni combattentistiche e d’ Arma, rappresentanze scolastiche, cittadini, autorità militari, civili e religiose, il partigiano Domenico “Nino” Garzino, classe 1923, presidente onorario Anpi locale.

Il corteo è giunto sul luogo con l’accompagnamento del complesso bandistico di Saluzzo e la canzone emblema "Bella Ciao" che ha poi siglato la chiusura della cerimonia.

Prima l’intervento del presidente dell’Anpi Giorgio Rossi, sul valore della Resistenza e l’esortazione a non dimenticarlo, a cui è seguito quello del sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni e l’orazione ufficiale tenuta da Daniele Valle, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, nonché presidente del Comitato Resistenza e Costituzione.

Valle è entrato nella Storia, accorciando la distanza temporale dai fatti, chiedendo che senso ha ridurre oggi il ruolo dell’antifascismo alla memoria, quando le memorie dello stesso e della Resistenza, devono essere uno strumento per interpretare l’attualità.

Una riflessione incentra sul quanto ha contato e influito l’allargata partecipazione e la scelta morale di migliaia di protagonisti della Liberazione: ragazzi, ragazze, staffette donne, soldati italiani che hanno rifiutato di servire la Repubblica di Salò, militari al fianco degli alleati. Tanti italiani che avevano fatto "la scelta giusta", emendando il loro paese e donandoci la Costituzione “quella che noi consideriamo la più bella del mondo". Celebriamo questa scelta in piazza dove oggi siamo tutti liberi di esprimere la nostra opinione e anche di dire qualche scemenza".

"Se nella nostra Costituzione non c’è scritto la parola antifascismo ( in riferimento al commento di Ignazio La Russa, presidente del Senato) – ha sottolineato il sindaco Calderoni, strappando l’applauso dei presenti - è perché figlia dell’antifascismo stesso, presente in ogni articolo della carta costituzionale, scritta da questi valori". La Costituzione è antifascista nell’anima.

“Aprile. Un mese di resistenza” la rassegna del Comune e Anpi continua – ha ricordato l’assessore Andrea Momberto-che ha coordinato la cerimonia saluzzese.

Giovedì 27 aprile alle 18 la sala tematica del “Quartiere” ospita "Le pagine della nostra Storia: traduzione di un documento tedesco (Militaerkommandantur 1020, Cuneo, marzo 1944)" progetto a cura degli studenti delle classi quinte del Liceo linguistico “Soleri Bertoni” in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza di Cuneo.

Venerdì 28 aprile alle 21, ancora in sala tematica, consegna del Premio “Bella Ciao” 2023 a Chiara Colombini per l'opera "Anche i partigiani però ...".

Il “cartellone” si conclude martedì 2 maggio alle 18,30 nella stessa sala con “Promemoria Auschwitz”, la restituzione pubblica dell’esperienza di viaggio effettuata da un gruppo di studenti delle scuole saluzzesi, a cura dell’associazione “Deina Torino”.

