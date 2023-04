Basket: la Abet Bra vince il campionato regionale Silver (FOTO)

Domenica 23 aprile è andata in scena, nella palestra di Nole, l’epilogo finale del campionato di C Silver.

Le due squadre si sono presentate all’appuntamento con due storie diverse, quasi agli antipodi. Gli astigiani hanno costruito una squadra per vincere, hanno dominato la fase regolare, con un record di vittorie consecutive, per poi inciampare nella semifinale playoff.

Abet Basket inizia invece il campionato sottotono, dopo otto giornate è quinta in classifica, in crisi di identità e alla ricerca di punti di riferimento. Se qualcuno a fine novembre avesse deciso di puntare sui bianco blu sarebbe stato considerato un folle o un visionario, ma solo i folli o i visionari sono poi gli individui che riescono a vedere oltre il dito che indica la strada giusta da percorrere.

La partita

SECURSAT ASTI – ABET BASKET TEAM 71 52 – 70 (17-11; 7-22; 14-22; 14-15)

Bra: Gramaglia, Mattis, Corvalan 15, Cortese 7, Zabert 6, Cagliero 11, Gallo 15, Negro 7, Caldarone 3, Eirale 6.

Asti: Carturan 3, Lupo 13, Alberti 11, Biondi, Amico 1, De Simone 4, Cotto 4, Battaglino, Coppi 2, Gobbino, Pavone 12, Forno 3.

La partita, dopo i primi minuti di reti inviolate, ha subito preso la via dei ragazzi di coach Di Gioia, che volano sull’ otto a zero trascinati da Alberti e De Simone. Il time out braidese è d’obbligo: i ragazzi necessitano di una scossa e una reazione. I bianco-blu non si fanno attendere e siglano un cinque a zero che costringe questa volta Asti a fermare la partita. Alla fine del primo quarto sembra che entrambe le squadre abbiano rotto il ghiaccio e realizzato che in palio c’è il titolo di campioni di C Silver. La difesa braidese sale di livello, la fisicità dei ragazzi di coach Siragusa limita la SBA che viene spesso letteralmente intimidita e portata a commettere infrazioni di 24 secondi. Sono sette i punti concessi nel secondo quarto e il tema principale della riunione in spogliatoio è quello di chiudere la gara definitivamente. Sostanzialmente questo accade, grazie ancora all’ottimo apporto difensivo si riescono a rubare dei canestri in contropiede che portano il vantaggio superiore ai venti punti. In panchina, i ragazzi targati Abet Laminati, iniziano a vivere l’atmosfera di obiettivo raggiunto già dopo la prima metà del quarto quarto.

“Il percorso che ci ha portato a sollevare la coppa e conquistare questo titolo è motivo di grande orgoglio - commenta coach Michele Siragusa - I ragazzi hanno dato prova di spirito di sacrificio e maturazione, risollevarsi da una posizione decisamente sconveniente è stato stimolo che ha sbloccato la squadra. Il lavoro umile e silenzioso, vivere ogni gara con il desiderio di vincere e riscattarsi è stato motore che ci ha portato alti, senza pensare ai record. La formula della campionato di questo anno, ci ha dato la possibilità di conquistare la C unica al termine della fase a orologio. Questa certezza non ci ha fatto sentire campioni, scevri dall’esigenza di tagliare le retine in anticipo, ma sognare di farlo con il supporto dei nostri tifosi, i con ragazzi del settore giovanile insieme in campo, dopo la finale. Ora pensiamo alla Coppa Piemonte, offriremo il turn-over ai senior e daremo più spazio ai giovanissimi braidesi”.

Grande gioia e soddisfazione nella società: “Il primo, importante obiettivo della stagione era quello di vincere il campionato di Serie C Silver ed è stato raggiunto - aggiunge il Presidente Gianfranco Berrino - Ora andiamo a giocare la Coppa Piemonte che vedrà affrontarsi squadre di C Gold e le migliori di C Silver. Ringrazio lo staff tecnico e i giocatori per questo importante traguardo raggiunto. Ora siamo in attesa delle fasi conclusive del nostro settore giovanile: la squadra U17 Gold sta giocando del Girone Top del campionato di categoria FIP Piemonte mentre l’U15 Silver è a un passo dall’assegnazione del titolo regionale. Le altre squadre, U19, U14 e U13 sono impegnate dei rispettivi Gironi Coppa. Una stagione decisamente positiva per Abet Basket Bra. Ringrazio il nostro title sponsor Abet Laminati che da 52 anni ci sostiene per promuovere la pallacanestro tra i giovani braidesi.

Chiude il Vice Presidente Roberto Burdese: “È davvero bello vedere una squadra composta da tutti ragazzi del nostro territorio, vincere un campionato. Hanno lavorato molto, hanno superato i momenti difficili trovando assieme le motivazioni, hanno vinto con merito. Un bell’esempio per tutti i bambini e i ragazzi delle nostre giovanili che li hanno seguiti durante l’intera stagione”.