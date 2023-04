Motori: buon Rally dell'Isola d'Elba per il neivese Sergio Patetta

E’ andata in archivio l’edizione numero 56 del Rally dell’Isola d’Elba ed il neivese Sergio Patetta è soddisfatto del suo sesto posto tra gli iscritti alla categoria Rally 4 / R2 all’interno della serie IRC (International Rally Cup), di cui l’evento isolano fa parte.

“Sapevamo che la gara, nuova per noi, sarebbe stata molto ostica e avremmo dovuto cercare di capitalizzare al massimo la poca esperienza che abbiamo sulla nostra vettura. Ne è venuta fuori una buona gara, in cui abbiamo migliorato il nostro feeling man mano che le speciali si sono susseguite e non abbiamo commesso errori che sarebbero potuti costare cari. Ora testa al prossimo evento, nel tentativo di cercare di alzare l’asticella delle prestazioni”.

La macchina, una Peugeot 208 curata dalla Lanterna Corse di Marco Gallo, è stata iscritta sotto le insegne della scuderia Meteco Corse – Sport Forever.