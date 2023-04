Redditività del patrimonio Fondazione CR Saluzzo, il Consiglio di Amministrazione risponde al sindaco

Il Cda della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo risponde alla lettera del sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni, pubblicata sulla nostra testata il 17 aprile scorso.

Egregio direttore,

secondo quanto riportato sulla “lettera al direttore” pubblicata sulla vostra testata lo scorso 17 aprile, il sindaco di Saluzzo, sig. Mauro Calderoni, esprime dubbi rispetto alla redditività del patrimonio della Fondazione CR Saluzzo, che "per esempio è significativamente più bassa di quella fatta registrare dalla Fondazione CR Fossano... e non bilancia l'assenza di riserve volontarie a garanzia delle erogazioni per l'operatività autonoma futura".

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo fa sapere quanto segue:

1) Il bilancio 2022, già approvato dal Cda, è oggetto di approvazione da parte dell'Organo di Indirizzo convocato per il 27 aprile p.v. Non è questa la sede per illustrarne i dettagli, né per approfondire l'andamento della gestione nel quadriennio trascorso, temi che potranno essere affrontati nella conferenza stampa convocata per il 2 maggio. Peraltro, il bilancio stesso conferma il positivo andamento registrato nei tre anni precedenti, che è desumibile dai dati già disponibili al pubblico.

2) Il paragone, proposto dal sindaco di Saluzzo, con la Fondazione CR Fossano è fuorviante sia in quanto quest'ultima possiede una banca da cui riceve dividendi importanti, sia in quanto, disponendo di uffici nell'immobile della banca stessa, essa non ha oneri di gestione paragonabili a quelli imposti alla Fondazione CR Saluzzo dalla sede del Monastero della Stella (circa 350.000 euro annui tra ammortamenti e spese di gestione).

3) Il rilievo circa la assenza di riserve volontarie (voce inesistente nel bilancio, ma presumibilmente da intendersi riferita al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni) è totalmente privo di fondamento, in quanto a fine 2022 il fondo in questione ammontava ad oltre 900.000 euro, a fronte di 740.000 euro circa del 2019.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo